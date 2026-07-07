Крупнейшая лотерейная сеть России запускает собственного мобильного оператора

Компания «Лотереи Москвы», работающая под брендом «Столото» и являющаяся крупнейшим распространителем лотерейных билетов в России, получила лицензию виртуального мобильного оператора (МВНО). Этот шаг позволит компании создать новую экосистему для своих клиентов и расширить спектр услуг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным Форбес, соответствующий документ был выдан 18 мая 2026 года и дает компании право на оказание услуг связи на территории России. У нового оператора не будет собственных базовых станций и технической инфраструктуры. Вместо этого он будет использовать сети существующих федеральных операторов связи на условиях аренды.

Модель МВНО и стратегические цели

Согласно условиям лицензии, компания должна запустить свои услуги не позднее мая 2028 года. Хотя официальное название проекта и точная бизнес-модель пока не раскрываются, эксперты предполагают, что этот сервис станет частью специальной программы лояльности для клиентов «Столото».

Аналитики считают, что запуск мобильного оператора может стать для компании дополнительным источником дохода на фоне замедления роста лотерейного бизнеса. Несмотря на то, что по итогам 2025 года выручка «Лотереи Москвы» выросла до 5,6 миллиарда рублей, чистый убыток составил 1,4 миллиарда рублей.

Компания «Лотереи Москвы» входит в состав холдинга С8 Капитал. Интересно, что в составе этого холдинга уже есть виртуальный оператор Некст Мобиле. Однако, согласно действующему законодательству, разные юридические лица не могут использовать одну лицензию, поэтому у лотерейной сети возникла необходимость в получении отдельного разрешения.

Значение экосистемы

Виртуальные операторы обычно служат для объединения поклонников определенного бренда и предоставления им эксклюзивных бонусов. В случае со «Столото» это может выглядеть следующим образом:

Предоставление бесплатных лотерейных билетов за оплату мобильной связи;

Возможность прямого перевода лотерейных выигрышей на мобильный баланс;

Организация специальных розыгрышей и акций для абонентов.

Эта новость свидетельствует о дальнейшем развитии сегмента МВНО на российском рынке. Сегодня банки, розничные торговые сети и даже крупные промышленные предприятия внедряют собственные услуги мобильной связи для удержания клиентов. Для «Столото» это стратегический шаг, направленный на сокращение финансовых потерь и укрепление позиций на рынке цифровых услуг.