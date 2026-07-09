В национальном мессенджере Max запущена функция создания публичных каналов

Набирающий популярность в Узбекистане национальный мессенджер Max представил своим пользователям новую важную возможность. Теперь пользователи платформы Android могут создавать внутри сервиса публичные каналы, а также переводить существующие личные каналы в открытый формат. Это нововведение способствует укреплению позиций платформы как инструмента обмена информацией и социальной сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации пресс-службы мессенджера, в ближайшие дни данная функция появится также в десктопной и веб-версиях приложения. Это позволит создателям контента расширить свою аудиторию и доносить информацию до неограниченного круга пользователей.

Порядок создания нового канала

Процесс открытия публичного канала выполнен максимально просто и понятно. Для этого пользователю необходимо зайти в раздел «Чаты» и нажать кнопку создания нового канала. После этого требуется указать название канала, описание и обложку. На заключительном этапе процесса достаточно перевести канал в публичный статус и прикрепить к нему уникальную ссылку.

Стоит отметить, что в целях безопасности и подтверждения личности от создателей публичных каналов требуется подключение системы «Ракамли ИД». Если пользователь ранее не проходил данную идентификацию, система автоматически перенаправит его на регистрацию. Эта мера направлена на предотвращение распространения фейкового и вредоносного контента на платформе.

Статистика и темпы роста

Стремительное развитие мессенджера Max находит отражение и в цифрах. Согласно отчету компании, по состоянию на июль текущего года общее количество каналов на платформе превысило 10 миллионов. Их совокупная аудитория достигла впечатляющей отметки в 430 миллионов подписчиков.

Количество активных пользователей мессенджера также стабильно растет и на данный момент преодолело рубеж в 125 миллионов человек. Ожидается, что внедрение функции публичных каналов укрепит позиции платформы Max в конкурентной борьбе с такими гигантами, как Telegram.

По мнению экспертов, появление открытых каналов в национальном мессенджере создаст новую маркетинговую площадку для локальных брендов, СМИ и блогеров. Это, в свою очередь, послужит стимулом для дальнейшего развития цифровой экосистемы Узбекистана.