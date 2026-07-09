В национальном мессенджере Max запущена функция создания публичных каналов

·34·Технологии
В национальном мессенджере Max запущена функция создания публичных каналов

Набирающий популярность в Узбекистане национальный мессенджер Max представил своим пользователям новую важную возможность. Теперь пользователи платформы Android могут создавать внутри сервиса публичные каналы, а также переводить существующие личные каналы в открытый формат. Это нововведение способствует укреплению позиций платформы как инструмента обмена информацией и социальной сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации пресс-службы мессенджера, в ближайшие дни данная функция появится также в десктопной и веб-версиях приложения. Это позволит создателям контента расширить свою аудиторию и доносить информацию до неограниченного круга пользователей.

Порядок создания нового канала

Процесс открытия публичного канала выполнен максимально просто и понятно. Для этого пользователю необходимо зайти в раздел «Чаты» и нажать кнопку создания нового канала. После этого требуется указать название канала, описание и обложку. На заключительном этапе процесса достаточно перевести канал в публичный статус и прикрепить к нему уникальную ссылку.

Стоит отметить, что в целях безопасности и подтверждения личности от создателей публичных каналов требуется подключение системы «Ракамли ИД». Если пользователь ранее не проходил данную идентификацию, система автоматически перенаправит его на регистрацию. Эта мера направлена на предотвращение распространения фейкового и вредоносного контента на платформе.

Статистика и темпы роста

Стремительное развитие мессенджера Max находит отражение и в цифрах. Согласно отчету компании, по состоянию на июль текущего года общее количество каналов на платформе превысило 10 миллионов. Их совокупная аудитория достигла впечатляющей отметки в 430 миллионов подписчиков.

Количество активных пользователей мессенджера также стабильно растет и на данный момент преодолело рубеж в 125 миллионов человек. Ожидается, что внедрение функции публичных каналов укрепит позиции платформы Max в конкурентной борьбе с такими гигантами, как Telegram.

По мнению экспертов, появление открытых каналов в национальном мессенджере создаст новую маркетинговую площадку для локальных брендов, СМИ и блогеров. Это, в свою очередь, послужит стимулом для дальнейшего развития цифровой экосистемы Узбекистана.

MaxМессенджерТехнологииRaqamli IDПубличные Каналы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Meta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииMeta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииСегодня, 00:58Ошибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советамиОшибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советамиСегодня, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: представлен новый электровелосипед с крутящим моментом выше, чем у Lada VestaАриел Ридер Мудд 72В: представлен новый электровелосипед с крутящим моментом выше, чем у Lada VestaСегодня, 00:52Мониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователяМониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователяСегодня, 00:24Поддерживаемый Джеффом Безосом стартап Слате Ауто начал сотрудничество с КраёлаПоддерживаемый Джеффом Безосом стартап Слате Ауто начал сотрудничество с КраёлаСегодня, 00:23Конфликт OpenAI и Нью-Йорк Тимес: гиганта ИИ обвинили в сокрытии доказательствКонфликт OpenAI и Нью-Йорк Тимес: гиганта ИИ обвинили в сокрытии доказательствСегодня, 00:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке