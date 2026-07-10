Конфликт OpenAI и Нью-Йорк Тимес: гиганта ИИ обвинили в сокрытии доказательств

Редакции одних из самых влиятельных изданий мира, Нью-Йорк Тимес и Те Даилй Невс, выдвинули новые серьезные обвинения в рамках продолжающегося судебного процесса против компании OpenAI. Истцы утверждают, что создатель ChatGPT скрыл возможность поиска материалов, защищенных авторским правом, в своей базе данных для обучения, а также намеренно уничтожил доказательства, которые должны были быть представлены суду. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В центре этого длящегося уже два года правового спора лежит иск о том, что OpenAI незаконно обучала свои модели ИИ на контенте средств массовой информации. До сих пор компания утверждала, что технически невозможно найти конкретные материалы в ее огромной базе данных и что это противоречит конфиденциальности пользователей. Однако новые данные ставят эти утверждения под сомнение.

Секретные проекты и скрытая база данных

Согласно показаниям в суде, инженер OpenAI Винни Монако раскрыл, что компания уже запустила внутренние поисковые системы для проверки нарушений авторских прав в своем обучающем корпусе. В частности, утверждается, что компания отслеживала степень воспроизведения оригинальных текстов в ответах ChatGPT с помощью набора инструментов под названием «Проджект Гираффе» и специальных фильтров.

Кроме того, стало известно, что еще до подачи иска OpenAI сформировала базу из примерно 78 миллионов обезличенных диалогов. Эта база использовалась для анализа того, насколько активно ИИ использует интеллектуальную собственность других изданий. По мнению адвокатов изданий, OpenAI намеренно затруднила предоставление данных, которые сама уже собрала и проанализировала.

Уничтожение доказательств и давление на суд

Нью-Йорк Тимес заявляет, что, несмотря на постановление суда, OpenAI удалила миллиарды ответов ChatGPT и предоставила запрошенные образцы данных в непригодном для использования виде. Истцы требуют от судьи принятия дисциплинарных мер в отношении OpenAI, включая признание недостоверными 20 миллионов образцов диалогов, представленных компанией.

В заявлении группы адвокатов во главе с Иэном Б. Кросби говорится, что если бы OpenAI считала свои действия законными, она не пыталась бы скрыть правду. Эта ситуация вновь вынесла на повестку дня вопрос об отношении технологических гигантов к авторскому праву и их ответственности перед судом.

Представитель OpenAI Дрю Пусатери категорически отверг эти обвинения. По его словам, поскольку позиция Нью-Йорк Тимес ослабевает, они пытаются посягнуть на частную жизнь пользователей. Компания подчеркнула, что продолжит защищать конфиденциальность своих пользователей и принципы «добросовестного использования» (фаир усе).

Ожидается, что этот судебный процесс станет важным прецедентом не только для OpenAI, но и для всей индустрии ИИ. Если суд вынесет решение в пользу изданий, это может в корне изменить порядок сбора данных для генеративных моделей в будущем.