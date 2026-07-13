Роботы на улицах Ташкента: Яндекс готовится к запуску нового сервиса

Служба доставки в Ташкенте может выйти на новый уровень. Яндекс Узбекистан подтвердил, что на улицах столицы проходят испытания роботов-доставщиков.

Роботы на улицах — не случайность

Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых роботы передвигались по улицам Ташкента в сопровождении специалистов. Надпись «Скоро» на их корпусе вызвала большой интерес у общественности.

Пресс-служба Яндекс Узбекистан подтвердила, что эти роботы принадлежат компании. Сообщается, что на данный момент они проходят тестирование и адаптацию к городским условиям Ташкента.

Это еще не полноценно запущенный сервис. Однако сам факт испытаний показывает, что рынок доставки в столице приближается к новому технологическому этапу.

Что будут доставлять роботы?

В рамках проекта планируется, что роботы будут доставлять заказы, оформленные через Яндекс Лавку.

Яндекс Лавка — это сервис быстрой доставки продуктов и готовой еды. Он был запущен в Ташкенте в конце 2024 года и доступен пользователям через платформу Яндекс Go.

После запуска роботы-курьеры могут быть использованы для доставки небольших заказов на близкие расстояния.

Пока на стадии тестирования

По данным компании, в настоящее время роботы проходят проверку как технология. Специалисты проверяют их адаптацию к городским улицам, тротуарам, поворотам, препятствиям и дорожной обстановке.

Дата запуска, районы обслуживания и первоначальный охват будут объявлены позже.

То есть пока рано говорить, что «завтра роботы будут ходить в каждой махалле». Но очевидно, что сделан первый реальный шаг к эре роботов-курьеров в Ташкенте.

Почему это интересно?

Роботы-доставщики — это новый формат для городской логистики. Они могут быть особенно полезны при доставке заказов на короткие расстояния, продуктов питания и готовой еды.

Такие технологии позволяют снизить нагрузку на курьеров, стабилизировать время доставки в некоторых районах и автоматизировать сервис.

Однако вопрос о том, как эта технология будет работать в условиях Ташкента, остается открытым. Тротуары, препятствия, дорожная инфраструктура и поток людей станут серьезным испытанием для роботов.

Готов ли Ташкент?

Идея роботов-курьеров выглядит привлекательно: вы делаете заказ, и маленький робот доставляет его прямо к двери. Но на практике этот процесс требует четкой инфраструктуры, безопасного движения, технического контроля и привыкания пользователей к новому формату.

Важно, чтобы тротуары в городе были удобными для передвижения роботов, чтобы они не мешали пешеходам, а заказы доставлялись безопасно.

Иными словами, это не только технология — это тест на городскую культуру. Ташкент входит в режим «будущее наступило», и было бы неплохо, если бы и тротуары прошли «обновление».

Когда заработает новый сервис?

На данный момент Яндекс Узбекистан не сообщил, когда сервис роботов-курьеров заработает в полную силу и в каких районах начнется деятельность.

Компания заявила, что подробности будут объявлены позже. Поэтому в ближайшее время в столице могут появиться новые данные о роботах-курьерах.

Начнется ли новая конкуренция на рынке доставки?

Если роботы начнут работать на практике, это станет важным сигналом для рынка служб доставки Ташкента. Ведь такие технологии могут повлиять на формирование новых стандартов не только для Яндекс Лавки, но и для всей сферы доставки в целом.

Пока проект находится на стадии тестирования. Но появление роботов-курьеров на улицах Ташкента уже вызвало большой интерес.

Как вы считаете, создадут ли роботы-курьеры удобство для жителей Ташкента или городская инфраструктура еще не готова к этому?