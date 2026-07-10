Redmi Ноте 17: представлен смартфон с гигантским экраном и аккумулятором 8000 мАч

Похоже, что на рынок смартфонов возвращается эпоха устройств с огромными экранами — планшетофонов. Бренд Redmi официально объявил технические характеристики базовой модели нового поколения серии Redmi Ноте 17. Устройство претендует на изменение стандартов в сегменте благодаря беспрецедентной емкости аккумулятора и большому дисплею. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, модель Redmi Ноте 17 будет оснащена 7-дюймовым ОЛЭД-дисплеем. Этот экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет глобальную яркость 1200 нит. Производитель также подчеркивает внедрение специальных технологий для защиты здоровья глаз пользователей. Устройства с такими большими экранами обычно выделяются удобством для потребления контента и игр.

Мощность и эффективность: Новые рекорды

Самая примечательная особенность нового смартфона — его источник питания. Устройство получит огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Этот показатель почти в два раза выше, чем у большинства современных флагманских и среднебюджетных смартфонов. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Также имеется функция обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, с помощью которой можно заряжать другие гаджеты.

Технически ожидается, что Redmi Ноте 17 будет оснащен чипсетом среднего уровня Snapdragon 6с Ген 4. Это послужит повышению энергоэффективности устройства и бесперебойному выполнению повседневных задач. Компания внесла изменения и в камеру: основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного модуля.

Дизайн и отличия от версии Pro

Компания уделила особое внимание внешнему виду смартфона. В частности, был представлен новый цвет «Метеор Пурпле» (Метеоритный фиолетовый). Задняя панель устройства украшена декоративными узорами, напоминающими следы метеоритного дождя, что придает ему уникальный эстетический вид.

Напомним, что ранее стали известны характеристики версии Redmi Ноте 17 Pro. Версия Pro будет еще мощнее — с аккумулятором емкостью 9000 мАч, дисплеем с разрешением 1.5К и яркостью 3500 нит. Также для версии Pro предлагается программа 5-летней службы батареи: если емкость аккумулятора упадет ниже 80 процентов, компания обещает заменить его бесплатно.

Несомненно, эти новые модели вызовут большой интерес на рынке Узбекистана, так как доступная цена и аккумулятор с длительным сроком службы всегда были приоритетными критериями для местных потребителей.