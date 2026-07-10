Redmi Ноте 17: представлен смартфон с гигантским экраном и аккумулятором 8000 мАч

·89·Технологии
Redmi Ноте 17: представлен смартфон с гигантским экраном и аккумулятором 8000 мАч

Похоже, что на рынок смартфонов возвращается эпоха устройств с огромными экранами — планшетофонов. Бренд Redmi официально объявил технические характеристики базовой модели нового поколения серии Redmi Ноте 17. Устройство претендует на изменение стандартов в сегменте благодаря беспрецедентной емкости аккумулятора и большому дисплею. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, модель Redmi Ноте 17 будет оснащена 7-дюймовым ОЛЭД-дисплеем. Этот экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет глобальную яркость 1200 нит. Производитель также подчеркивает внедрение специальных технологий для защиты здоровья глаз пользователей. Устройства с такими большими экранами обычно выделяются удобством для потребления контента и игр.

Мощность и эффективность: Новые рекорды

Самая примечательная особенность нового смартфона — его источник питания. Устройство получит огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Этот показатель почти в два раза выше, чем у большинства современных флагманских и среднебюджетных смартфонов. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Также имеется функция обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, с помощью которой можно заряжать другие гаджеты.

Технически ожидается, что Redmi Ноте 17 будет оснащен чипсетом среднего уровня Snapdragon 6с Ген 4. Это послужит повышению энергоэффективности устройства и бесперебойному выполнению повседневных задач. Компания внесла изменения и в камеру: основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного модуля.

Дизайн и отличия от версии Pro

Компания уделила особое внимание внешнему виду смартфона. В частности, был представлен новый цвет «Метеор Пурпле» (Метеоритный фиолетовый). Задняя панель устройства украшена декоративными узорами, напоминающими следы метеоритного дождя, что придает ему уникальный эстетический вид.

Напомним, что ранее стали известны характеристики версии Redmi Ноте 17 Pro. Версия Pro будет еще мощнее — с аккумулятором емкостью 9000 мАч, дисплеем с разрешением 1.5К и яркостью 3500 нит. Также для версии Pro предлагается программа 5-летней службы батареи: если емкость аккумулятора упадет ниже 80 процентов, компания обещает заменить его бесплатно.

Несомненно, эти новые модели вызовут большой интерес на рынке Узбекистана, так как доступная цена и аккумулятор с длительным сроком службы всегда были приоритетными критериями для местных потребителей.

RedmiСмартфонТехнологияАккумуляторXiaomi
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Работает даже там, где нет связи: в Индии представлен новый спутниковый телефонРаботает даже там, где нет связи: в Индии представлен новый спутниковый телефонСегодня, 14:20Важный этап строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте: установлен реактор второго энергоблокаВажный этап строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте: установлен реактор второго энергоблокаСегодня, 13:53Росатом откроет гигафабрику зарядных станций для электромобилей к 2026 годуРосатом откроет гигафабрику зарядных станций для электромобилей к 2026 годуСегодня, 12:55Китай совершил революцию в космосе: первая ступень ракеты Лонг Марч 10Б успешно возвращенаКитай совершил революцию в космосе: первая ступень ракеты Лонг Марч 10Б успешно возвращенаСегодня, 12:24Цена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларовЦена самого мощного MacBook Pro достигла рекордного уровня: модель М5 Max теперь стоит дороже 10 000 долларовСегодня, 11:21В продаже появился первый компьютер на базе «нового» процессора AMD Ryzen 7 4700ЛЭВ продаже появился первый компьютер на базе «нового» процессора AMD Ryzen 7 4700ЛЭСегодня, 10:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке