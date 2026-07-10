Огромный шаг Китая в космической индустрии привлекает внимание мирового сообщества. Государственная корпорация Аероспаке Скиенке анд Течнологй Корпоратион (КАСК) успешно запустила ракету Лонг Марч и добилась посадки её ускорителя на специальное судно в море. Таким образом, Китай стал второй страной в мире после США, освоившей столь сложную технологию. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Это достижение рассматривается как достойный ответ ракетам Falcon 9 компании SpaceX, основанной Илоном Маском, которые позволили значительно снизить стоимость космических полетов. По данным КАСК, повторное использование этого ускорителя запланировано до конца года. Это выведет экономическую эффективность космических программ Китая на новый уровень.

Технологические различия и уникальный подход

Китайские инженеры выбрали путь, несколько отличающийся от технологии SpaceX. Если ракеты Falcon 9 при посадке выпускают специальные опоры и садятся на платформу вертикально, то китайская ракета Лонг Марч улавливается специальной сетью, установленной на огромном каркасе на судне. Однако в обоих случаях для успешной посадки требуется сложнейшее программное обеспечение для навигации, датчики и двигатели, способные выдержать повторный вход в атмосферу.

В настоящее время SpaceX расширяет сеть спутников Starlink с помощью своих многоразовых ракет, а также выполняет важные заказы для NASA и Министерства обороны США. Освоение Китаем этой технологии дает ему не только научное, но и стратегическое преимущество.

Глобальная конкуренция и вопросы безопасности

Хотя из-за правил национальной безопасности компании Китая и США не конкурируют напрямую за одних и тех же клиентов, эта технология может изменить баланс на мировом рынке. Многоразовые ракеты позволят Китаю создать аналог Starlink и запустить орбитальные центры обработки данных. Это создаст серьезную конкуренцию западным технологиям, особенно на рынках Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В настоящее время другие частные компании также ведут разработки в этом направлении:

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно возвращала свой ускоритель, но приостановила испытания из-за недавних взрывов;

Компания Rocket Lab работает над многоразовой ракетой под названием Neutron;

Компания Stoke Space планирует провести испытания полностью многоразовой ракеты в этом году.

В то же время Илон Маск не собирается останавливаться. Ожидается, что его гигантская ракета Starship совершит очередной полет в ближайшие дни. Если Starship заработает на полную мощность, он превзойдет все существующие ракеты по грузоподъемности и еще раз укрепит превосходство США в космосе.