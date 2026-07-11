Космическая революция: Зенно Астронаутикс испытала безтопливный магнитный двигатель

·25·Технологии
Космическая революция: Зенно Астронаутикс испытала безтопливный магнитный двигатель

Новозеландский стартап Зенно Астронаутикс успешно протестировал технологию, которая может совершить огромный прорыв в космической индустрии. Компания впервые в космосе применила на практике систему, работающую на сверхпроводящих магнитах, которая не требует традиционного химического топлива для управления спутниками. Эта технология может значительно продлить срок службы спутников и снизить затраты на освоение космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта система, получившая название Суперторкуер, была установлена на спутнике Мира компании Импулсе Спаке. Устройство было выведено на орбиту в ноябре прошлого года в рамках миссии компании SpaceX. В ходе испытаний система доказала, что может успешно изменять ориентацию спутника, взаимодействуя с магнитным полем Земли.

Принцип работы и преимущества технологии

В отличие от традиционных двигателей, Суперторкуер использует электрическую энергию, получаемую от солнечных панелей. Эта энергия питает сверхпроводящие катушки и создает управляемое магнитное поле. Данное поле взаимодействует с магнитным полем Земли, создавая силу, необходимую для поворота аппарата в нужном направлении. В этом процессе не расходуется топливо, что способствует снижению веса спутника.

Для достижения состояния сверхпроводимости катушки должны находиться при очень низкой температуре. Инженеры Зенно Астронаутикс разработали специальную систему охлаждения, адаптированную к космическим условиям. Эта система с помощью теплового насоса и многослойной изоляции поддерживает температуру катушек на уровне -196 °К. Самое главное, что на такой сложный процесс охлаждения расходуется всего 48 Вт энергии.

Планы на будущее: от Луны до Марса

По словам основателя и генерального директора Зенно Астронаутикс Макса Аршавского, в космосе солнечная энергия доступна в неограниченном количестве, поэтому использование магнитных систем является наиболее эффективным способом управления спутниками. Компания планирует расширять эту технологию в будущем. В число целей входят:

  • совершенствование систем сближения и стыковки космических аппаратов;
  • создание магнитных двигателей, работающих исключительно на солнечной энергии для кораблей, летящих к Луне и Марсу;
  • проектирование магнитных экранов для защиты от космической радиации.
Хотя идея защиты от радиации пока находится на уровне концепции, успех безтопливной системы управления открыл новую эру в космических технологиях. По данным Иксбт.ком, это изобретение позволит спутникам дольше оставаться на орбите, так как их работа больше не будет зависеть от ограниченного запаса топлива на борту.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 летРеволюция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 летСегодня, 05:55Стартап Фиа, основанный дочерью Билла Гейтса, обвиняют в мошенничествеСтартап Фиа, основанный дочерью Билла Гейтса, обвиняют в мошенничествеСегодня, 05:28Xiaomi представила революционный комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro для ухода за одеждойXiaomi представила революционный комплект Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro для ухода за одеждойСегодня, 04:52Meta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователейMeta удалила спорную функцию AI в Instagram после протестов пользователейСегодня, 04:51Серия Redmi Ноте 17 подорожает: Xiaomi обещает качество флагманского уровняСерия Redmi Ноте 17 подорожает: Xiaomi обещает качество флагманского уровняСегодня, 04:28Полная зарядка за 3 минуты: в Китае создан рекордный твердотельный аккумуляторПолная зарядка за 3 минуты: в Китае создан рекордный твердотельный аккумуляторСегодня, 03:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке