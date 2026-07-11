Космическая революция: Зенно Астронаутикс испытала безтопливный магнитный двигатель

Новозеландский стартап Зенно Астронаутикс успешно протестировал технологию, которая может совершить огромный прорыв в космической индустрии. Компания впервые в космосе применила на практике систему, работающую на сверхпроводящих магнитах, которая не требует традиционного химического топлива для управления спутниками. Эта технология может значительно продлить срок службы спутников и снизить затраты на освоение космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта система, получившая название Суперторкуер, была установлена на спутнике Мира компании Импулсе Спаке. Устройство было выведено на орбиту в ноябре прошлого года в рамках миссии компании SpaceX. В ходе испытаний система доказала, что может успешно изменять ориентацию спутника, взаимодействуя с магнитным полем Земли.

Принцип работы и преимущества технологии

В отличие от традиционных двигателей, Суперторкуер использует электрическую энергию, получаемую от солнечных панелей. Эта энергия питает сверхпроводящие катушки и создает управляемое магнитное поле. Данное поле взаимодействует с магнитным полем Земли, создавая силу, необходимую для поворота аппарата в нужном направлении. В этом процессе не расходуется топливо, что способствует снижению веса спутника.

Для достижения состояния сверхпроводимости катушки должны находиться при очень низкой температуре. Инженеры Зенно Астронаутикс разработали специальную систему охлаждения, адаптированную к космическим условиям. Эта система с помощью теплового насоса и многослойной изоляции поддерживает температуру катушек на уровне -196 °К. Самое главное, что на такой сложный процесс охлаждения расходуется всего 48 Вт энергии.

Планы на будущее: от Луны до Марса

По словам основателя и генерального директора Зенно Астронаутикс Макса Аршавского, в космосе солнечная энергия доступна в неограниченном количестве, поэтому использование магнитных систем является наиболее эффективным способом управления спутниками. Компания планирует расширять эту технологию в будущем. В число целей входят:

совершенствование систем сближения и стыковки космических аппаратов;

создание магнитных двигателей, работающих исключительно на солнечной энергии для кораблей, летящих к Луне и Марсу;

проектирование магнитных экранов для защиты от космической радиации.

Хотя идея защиты от радиации пока находится на уровне концепции, успех безтопливной системы управления открыл новую эру в космических технологиях. По данным Иксбт.ком, это изобретение позволит спутникам дольше оставаться на орбите, так как их работа больше не будет зависеть от ограниченного запаса топлива на борту.