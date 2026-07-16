ИИ в 2GIS теперь сообщает о наличии бензина на АЗС

По мере того как современные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни, одна из самых актуальных проблем для водителей — дефицит топлива на дорогах — также решается с помощью цифровых инструментов. Популярный геосервис 2GIS запустил функцию оперативного информирования о наличии бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) с помощью своего ИИ-помощника. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

Теперь пользователи могут в режиме реального времени получать информацию о наличии запасов топлива на конкретной станции, его марках и ценах. Как сообщает издание ixbt.com, система интегрирована с сервисом «Карта бензина», который охватывает более 29 тысяч АЗС. Это позволяет водителям заранее планировать, где именно стоит сделать остановку.

Как работает искусственный интеллект?

Принцип работы системы основан на сложных и эффективных алгоритмах. ИИ анализирует анонимные данные о последних покупках пользователей, а также комментарии, оставленные водителями, посетившими станцию. Система также учитывает следующие показатели:

Уровень очередей на АЗС;

Ограничения на определенные виды топлива;

Текущие цены на бензин и дизель;

Данные о том, когда топливо продавалось в последний раз.

Пользователю достаточно открыть карточку конкретной АЗС в приложении 2GIS и задать вопрос ИИ-помощнику. Система всего за 5 секунд обобщает все данные и предоставляет точный ответ. Этот метод особенно полезен для экономии времени водителей в регионах с перебоями в поставках топлива или во время дальних поездок.

Резкий рост спроса

Согласно статистике, спрос на новую функцию оказался выше ожидаемого. Например, в середине июля количество запросов к ИИ о наличии топлива выросло в 50 раз по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев. Это доказывает, насколько важны подобные цифровые сервисы для водителей.

Учитывая, что сервис 2GIS активно используется и на рынке Узбекистана, расширение подобных функций на местном уровне в будущем может создать большие удобства для местных водителей. Хотя сейчас система охватывает более 29 тысяч станций преимущественно на территории России, популяризация технологии послужит стимулом для появления аналогичных решений и в других регионах.

Если на выбранной пользователем станции топливо закончилось, система автоматически предлагает перейти в раздел «Карта бензина» и рассмотреть другие альтернативные варианты поблизости. Это защищает водителя от риска остаться с пустым баком в дороге.