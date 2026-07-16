Платформа Бихиив обновилась: теперь подписчики могут общаться друг с другом и использовать возможности AI

·25·Технологии
Платформа Бихиив обновилась: теперь подписчики могут общаться друг с другом и использовать возможности AI

Всемирно известная платформа для рассылок (невслеттер) Бихиив расширила свою деятельность, представив новые возможности для создателей контента. Теперь на платформе запущена специальная функция Коммунитй для общения подписчиков, а также АИ-помощник AI Copilot, помогающий в управлении аудиторией. Эти нововведения являются важным шагом на пути превращения Бихиив из простого сервиса рассылки писем в полноценную медиа-экосистему. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания TechCrunch, новый инструмент Коммунитй позволяет авторам создавать дискуссионные форумы внутри своей платформы. Раньше многим создателям приходилось использовать Discord, Slack или группы в Facebook для общения со своими подписчиками. Бихиив теперь стремится собрать эту аудиторию в одном месте и контролировать общение непосредственно на самой платформе.

Сообщество и возможности монетизации

С помощью новой системы авторы могут не только организовывать общение, но и вводить платные уровни подписки для доступа к определенным чат-комнатам. Генеральный директор Бихиив Тайлер Денк отметил, что взаимодействие аудитории с общими интересами значительно повышает ценность контента. Это особенно полезно в таких сферах, как спорт, политика или технологии, где требуется активное обсуждение.

Также платформа представила новый способ получения дохода через программную рекламу (программатик адс). Теперь пользователи могут автоматически продавать рекламные места в своих рассылках. Система помогает выбирать наиболее прибыльную рекламу в зависимости от аудитории и эффективности контента. В настоящее время издатели на платформе зарабатывают более 1 миллиона долларов в месяц через рекламную сеть.

Искусственный интеллект и новые инструменты редактирования

Новый помощник AI Copilot дает авторам советы по развитию публикаций на основе анализа контента, аудитории и подписчиков. Этот умный помощник может анализировать эффективность различных рассылок и подкастов, готовить проекты новых рекламных кампаний и искать новые возможности для увеличения дохода.

Бихиив также сотрудничает с другими крупными проектами в области искусственного интеллекта. В частности, пользователи могут подключать свои аккаунты к чат-ботам, таким как ChatGPT и Claude, для получения аналитических данных. Кроме того, платформа работает над АЭО (Ансвер Энгине Оптимизатион), что обеспечит частое цитирование информации из рассылок в ответах АИ-помощников.

Среди технических обновлений примечателен новый дизайн окна редактирования. Теперь авторы могут редактировать текст и видеть его окончательный вид (превиев) бок о бок. Это помогает сразу понять, как контент будет выглядеть для читателей. В следующем квартале компания планирует запустить специальные обучающие программы по эффективному использованию этих новых инструментов.

BeehiivИскусственный ИнтеллектТехнологииМедиаAI Copilot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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