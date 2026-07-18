«Машъал» после первой победы объявил о новом трансфере

·32·Спорт
«Машъал» после первой победы объявил о новом трансфере

Фото: ПФК «Машъал»

Мубарекский «Машъал», проводящий тяжелый сезон в Суперлиге, начал работу по усилению состава. Сразу после того, как команда одержала свою первую победу в сезоне, клуб подписал контракт с опытным фланговым нападающим.

Ожидается, что новый футболист усилит атаку «газовиков» во второй части чемпионата и поможет улучшить положение команды в турнирной таблице.

Дониёр Нарзуллаев стал игроком «Машъала»

Как сообщает пресс-служба клуба, «Машъал» подписал контракт с 31-летним фланговым нападающим Дониёром Нарзуллаевым.

Первую половину текущего сезона футболист провел в бекабадском «Металлурге». Нарзуллаев в основном действует на позиции правого вингера.

Срок действия контракта и игровой номер, под которым футболист будет выступать в новой команде, пока не разглашаются.

Большой опыт выступлений в Суперлиге

За свою карьеру Дониёр Нарзуллаев защищал цвета ряда клубов Узбекистана. Он является одним из тех футболистов, кто накопил достаточный опыт в чемпионате страны, выступая как в Суперлиге, так и в Про-лиге.

Его скорость на фланге, умение подключаться к атакам и способность играть на нескольких позициях могут создать дополнительные возможности для тренерского штаба «Машъала».

Приход опытного игрока особенно важен для команды, которая испытывает трудности с реализацией моментов, в оставшейся части сезона.

Долгожданная первая победа одержана

17 июля мубарекцы обыграли «Коканд-1912» со счетом 1:0, отпраздновав свою первую победу в текущем сезоне Суперлиги.

До этого результата «Машъал» не мог победить в чемпионате и находился в самом низу турнирной таблицы.

В настоящее время команда занимает 16-е место с 3 очками. Несмотря на то, что первая победа придала футболистам психологический импульс, для сохранения прописки в Суперлиге предстоит пройти еще долгий путь.

«Машъал» ждет сложная задача

Трансфер Дониёра Нарзуллаева показывает, что клуб серьезно намерен изменить ситуацию во второй части чемпионата.

Однако вряд ли один новый футболист сможет решить все проблемы. Чтобы подняться в турнирной таблице, мубарекцам необходимо сократить количество ошибок в обороне и эффективнее использовать созданные моменты в атаке.

Теперь главный вопрос, интересующий болельщиков, — как быстро Нарзуллаев адаптируется в новой команде и сможет ли он помочь «Машъалу» остаться в Суперлиге.

Как вы считаете, может ли этот трансфер изменить результаты «Машъала»?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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