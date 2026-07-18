В США госслужащим разрешили использовать TikTok на рабочих телефонах

·26·Технологии
В США госслужащим разрешили использовать TikTok на рабочих телефонах

Министерство юстиции США разрешило федеральным служащим повторно загружать и использовать приложение TikTok на устройствах, предоставленных правительством. Это решение означает отмену строгого запрета, введенного в 2022 году из соображений национальной безопасности, и открывает новую главу в технологической политике страны. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным агентства Reuters, Министерство юстиции заявило, что данный запрет утратил свою силу. Основной причиной стало то, что операции TikTok в США были переданы во вновь созданное совместное предприятие. В рамках этого соглашения такие крупные компании, как Oracle, Силвер Лаке и МГКс, взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности платформы.

Гарантии безопасности и новая структура владения

Согласно новому соглашению, компания Oracle выступает в качестве основного партнера совместного предприятия по вопросам безопасности. Это служит обеспечению конфиденциальности пользовательских данных и предотвращению внешнего вмешательства. БйтеДанке, прежний владелец приложения, сохранил в новой структуре лишь 19,9% акций.

В официальной записке Министерства юстиции отмечается, что президент Дональд Трамп разрешил сотрудникам органов исполнительной власти устанавливать приложение TikTok на служебные устройства. Однако было установлено, что этот процесс должен осуществляться в соответствии с внутренним решением каждого агентства и действующей политикой на рабочем месте.

Напомним, что закон, принятый в 2022 году, запрещал госслужащим пользоваться этим приложением из-за опасений по поводу возможного шпионажа через TikTok. Позже эти ограничения были расширены до общенационального уровня, вплоть до полной блокировки приложения.

Влияние политических изменений

Интересно, что после вступления закона в силу в начале прошлого года TikTok на короткое время прекратил свою деятельность в США. Однако Дональд Трамп неоднократно добивался отсрочки этого процесса и призывал провайдеров восстановить доступ к приложению. Нынешнее решение рассматривается как логическое продолжение этой политической воли.

Эта новость важна и для пользователей из Узбекистана, так как смягчение ситуации вокруг TikTok в крупнейшей экономике и технологическом центре мира может повысить доверие к глобальному авторитету платформы и ее стандартам безопасности. Весьма вероятно, что эти изменения в США повлияют на решения регуляторов в других странах.

Подводя итог, можно сказать, что крупные политические и правовые споры вокруг TikTok, похоже, пока разрешились в пользу американского правительства. Под контролем местных гигантов, таких как Oracle, приложение было признано безопасным не только для обычных пользователей, но и для государственных чиновников.

TikTokСШАDonald TrumpOracleТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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