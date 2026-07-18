Хаббл и James Webb обнаружили черную дыру с самой длинной орбитой в космосе

·19·Технологии
Хаббл и James Webb обнаружили черную дыру с самой длинной орбитой в космосе

Астрономы совершили неожиданное открытие в центре Омега Кентаури, одного из крупнейших и плотных звездных скоплений в галактике Млечный Путь. В результате исследований, проведенных с помощью космических телескопов NASA Хаббл и James Webb, была обнаружена черная дыра звездной массы, движущаяся по крайне необычной орбите. Это открытие может изменить представления о формировании самых загадочных объектов во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, опубликованным в Те Астрофйсикал Джурнал Леттерс, новый объект получил название оМЭГАКат БХ-2. Эта черная дыра находится на расстоянии около 18 000 световых лет от Земли и обладает уникальной «скрытой» природой. Хотя ученые не могут увидеть ее напрямую, они доказали ее существование, проанализировав траекторию движения видимой звезды, вращающейся вокруг нее.

Рекордная орбита в 94 года

Самым удивительным аспектом этой системы является период обращения. Изучив архивные данные телескопа Хаббл с 2002 по 2023 год, исследователи установили, что видимой звезде требуется ровно 94 года для совершения одного полного оборота вокруг черной дыры. На сегодняшний день это самый длительный орбитальный период среди известных науке двойных систем.

По расчетам ученых, масса видимой звезды в системе составляет 0,78 массы Солнца, а масса ее невидимого компаньона — черной дыры — в 4,46 раза больше. Такие показатели полностью исключают вероятность того, что этот объект является нейтронной звездой, так как он значительно тяжелее максимального веса, установленного для нейтронных звезд.

Тайны Омега Кентаури и планы на будущее

Скопление Омега Кентаури содержит около 10 миллионов звезд. Ранее ученые предполагали наличие здесь крупной черной дыры средней массы, однако обнаружить более мелкие объекты, такие как оМЭГАКат БХ-2, было гораздо сложнее. Причина в том, что такие черные дыры не излучают рентгеновские или радиоволны, когда не поглощают материю, и остаются практически незаметными.

Исследователи полагают, что эта двойная система сформировалась не при рождении звезд, а позже, в результате динамических столкновений внутри плотного скопления. Изучение таких объектов имеет важное значение для понимания источников гравитационных волн в будущем. Ожидается, что с запуском Нанкй Граке Роман Спаке Телескопе поиски подобных скрытых черных дыр значительно расширятся.

HubbleJames WebbЧерная ДыраАстрономияNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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