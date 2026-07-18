Кому нужна бронза? Разное настроение в лагерях Англии и Франции

Перед матчем за третье место на чемпионате мира в лагерях Англии и Франции царит разное настроение. Если французы рассматривают эту игру как повинность, то подопечные Томаса Тухеля могут выйти на поле ради достижения лучшего результата за последние 60 лет.

Однако у Франции есть и скрытая мотивация: это будет последний матч Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной сборной.

Французы не хотят играть матч за бронзу

Франция выбыла из борьбы за чемпионство, проиграв в полуфинале Испании со счетом 0:2. Теперь команда встретится с Англией в Майами в матче за третье место. Англия же в своем полуфинале уступила Аргентине со счетом 1:2.

Дешам открыто высказался о матче за бронзу, признав, что это не та игра, в которой обе команды хотели бы участвовать.

«Это не тот матч, в котором мы предпочли бы участвовать, но он есть».

Защитник Ибраима Конате выразил схожее мнение. По его словам, целью футболистов было не третье место, но теперь у них нет другого выбора.

Для Франции появилась неожиданная мотивация

Заявления французских футболистов создают впечатление, что у них мало энтузиазма. Однако Конате также добавил, что команда постарается победить, чтобы сделать достойный прощальный подарок Дешаму.

Эта встреча станет последней игрой Дешама во главе сборной Франции. По этой причине бронзовая медаль может стать для французов возможностью проводить тренера победой.

Англия близка к результату, которого ждали с 1966 года

Тухель также изначально называл матч за третье место игрой, в которой футболисты не хотят участвовать. Тем не менее, он подчеркнул, что Англия должна достойно ответить после болезненного поражения в полуфинале.

Если Англия завоюет бронзовую медаль, это станет лучшим результатом команды на чемпионатах мира после чемпионства 1966 года. Кроме того, англичане могут впервые в истории завершить мундиаль, проводимый за пределами Британии, на третьем месте.

В этом плане мотивация подопечных Тухеля выглядит выше, чем у французов. Однако психологический удар после полуфинала, усталость и возможные изменения в составе могут повлиять на темп игры.

Нужен ли матч за третье место?

Матч за бронзу на чемпионате мира остается традицией. Однако необходимость такой встречи в футболе обсуждается постоянно.

С одной стороны, это дает командам, проигравшим в полуфинале, возможность завершить турнир победой, предоставить игровое время футболистам, которые играли меньше, и официально определить третье место.

С другой стороны, требовать проведения еще одного матча от футболистов, лишившихся своей главной цели, повышает риск травм и усталости. На чемпионатах Европы последний матч за бронзу проводился в 1980 году, после чего УЕФА отказался от этой практики.

Кто проявит больше желания на поле?

На бумаге возможность достижения Англией исторического результата выглядит более сильной мотивацией. Франция же будет бороться за то, чтобы проводить своего тренера победой.

Поэтому «матч, который никто не хочет играть» может неожиданно превратиться в принципиальное противостояние. Финал за бронзу иногда оказывается не утешительным матчем, а проверкой характера.

Как вы считаете, обязательно ли проводить отдельный матч за третье место на чемпионате мира?