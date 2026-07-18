Премьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборов

·22·Культура
Премьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборов

Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 17,6 миллиона долларов США на предварительных показах, обеспечив себе самый успешный старт 2026 года. Об этом сообщает издание Variety.

Сообщается, что фильм обошел анимационную ленту «История игрушек 5», которая до этого момента лидировала по предпродажам билетов. Для сравнения, фильм Нолана «Оппенгеймер», получивший премию «Оскар» в 2023 году, собрал на предварительных показах 10,5 миллиона долларов.

«Одиссея» вышла в широкий прокат 17 июля. По прогнозам аналитиков, к концу первой недели проката фильм может собрать от 90 до 100 миллионов долларов США.

Если этот прогноз подтвердится, «Одиссея» станет самым успешным дебютом Кристофера Нолана после фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», вышедшего в 2012 году. Напомним, что тот фильм собрал 160 миллионов долларов США по итогам первой недели.

Эксперты также прогнозируют, что «Одиссея» станет одним из главных кинохитов года.

Кристофер НоланОдиссеяОппенгеймерИстория игрушек 5Variety
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