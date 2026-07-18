Хави может не вернуться в клубный футбол: он раскрыл свою новую цель

·24·Спорт
Хави может не вернуться в клубный футбол: он раскрыл свою новую цель

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что следующим шагом в его карьере может стать не клуб, а национальная сборная. Испанский специалист отметил, что такой формат работы соответствует не только его профессиональным целям, но и семейной жизни.

Хави не стал уточнять, какую именно сборную он может возглавить. Однако он перечислил крупные турниры, в которых мечтает принять участие в качестве тренера.

Хави хочет работать в национальной сборной

В интервью РНЭ Аудио Хави сообщил, что серьезно рассматривает вариант работы со сборной в будущем.

«Моим следующим шагом может стать национальная сборная. Это мне подходит. Это именно то, чего я хочу», — сказал специалист.

По его словам, постоянное давление в клубе и плотный график не позволяют проводить достаточно времени с семьей.

За решением стоят и семейные причины

45-летний тренер подчеркнул, что у него маленькие дети, и он хочет продолжать карьеру, учитывая интересы семьи.

«У меня есть семья и маленькие дети. Работа в клубе не позволяет проводить с ними достаточно времени. Я могу говорить об этом открыто», — сказал Хави.

В национальных сборных количество матчей и тренировок меньше, чем в клубах. По этой причине Хави считает работу в сборной более удобным для себя вариантом.

Он перечислил четыре крупных турнира

Хави не скрывал, что готов возглавить не только европейскую сборную, но и команду с другого континента.

Специалист заявил, что хочет принять участие в качестве тренера в следующих турнирах:

  • чемпионат мира;

  • чемпионат Европы;

  • Кубок африканских наций;

  • Кубок Азии.

Это заявление показывает, что Хави может рассмотреть предложения и от сборных за пределами Европы.

Выиграл два трофея с «Барселоной»

Хави был назначен главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. Он проработал во главе каталонцев два с половиной года.

Под его руководством «Барселона» выиграла:

  • чемпионат Испании;

  • Суперкубок Испании.

Однако в 2024 году руководство клуба освободило Хави от занимаемой должности. С тех пор специалист не возглавлял новую команду.

Теперь главная интрига заключается в том, какая сборная первой выступит с предложением к Хави. Его следующим пунктом назначения может стать Европа, Азия или даже Африка.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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