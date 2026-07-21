Смерть 150-летней акулы удивила ученых

У побережья ирландского графства Слайго впервые была обнаружена выброшенная на берег мертвая гренландская полярная акула. Специалисты оценивают это событие как уникальный научный случай, поскольку данный вид считается одним из самых долгоживущих позвоночных в мире.

По расчетам ученых, возраст акулы длиной около 3 метров составлял не менее 150 лет. Это означает, что она родилась в середине КсИКс века, во времена королевы Виктории и президента США Авраама Линкольна. Однако эксперты отмечают, что гренландские акулы могут жить 300–400 лет, а по некоторым оценкам — до 500 лет. Поэтому 150–200-летние особи считаются едва достигшими зрелости.

Морской биолог Эмили Де Луз из Ирландской группы по изучению китов и дельфинов заявила, что гибель этой акулы очень печальна, так как она могла только-только достичь репродуктивного возраста.

Погибшее существо было доставлено в специальную лабораторию под наблюдением Национального музея Ирландии. Там ученые, строго соблюдая правила безопасности, провели полное патологоанатомическое исследование акулы. Они взяли образцы кожи, сердца, печени, глаз, мышц и других органов, сохранив их для дальнейших исследований.

Исследователи подчеркивают, что о гренландской акуле до сих пор известно далеко не все. Например, до сих пор неясно, где они спариваются, сколько приносят потомства и как часто размножаются. По этой причине ученые даже не могут точно оценить численность этого вида в мире.

В ходе осмотра были изучены 50-килограммовая печень и 34-килограммовое сердце акулы. Специалисты отметили, что, несмотря на наличие признаков старения в сердце, оно функционировало хорошо. Это свидетельствует о высокой устойчивости гренландской акулы к процессам старения.

Также особый интерес вызвали глаза акулы. Ранее существовало мнение, что этот вид практически слеп. Однако новые исследования, проведенные в 2026 году, показали, что их зрительная система хорошо сохраняется на протяжении столетий и адаптирована к темной водной среде.

По мнению ученых, способность гренландской акулы восстанавливать ДНК, механизмы защиты клеток от старения, а также эффективная работа сердца на протяжении долгих лет могут иметь важное значение для изучения процесса старения у людей и раскрытия секретов долголетия.

Специалисты пока не смогли установить причину смерти акулы. На ее теле не было обнаружено следов сетей или внешних повреждений. Ожидается, что лабораторные анализы взятых биологических образцов прольют свет на то, почему погибло это уникальное существо.