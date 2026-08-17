Объявлена стоимость замены экрана Galaxy Z Фолд8 Ultra

·14·Технологии
Объявлена стоимость замены экрана Galaxy Z Фолд8 Ultra

Компания Samsung объявила официальные цены на негарантийное обслуживание и замену запчастей для своих новейших складных смартфонов. По данным Иксбт.ком, среди новых устройств самым дорогим оказался ремонт Galaxy Z Фолд8 Ultra: замена его внутреннего гибкого экрана стоит целых 640 долларов США. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно опубликованным официальным данным, обслуживание складных гаджетов нового поколения может обернуться для пользователей значительными расходами. В частности, внутренний дисплейный модуль базовой модели Galaxy Z Фолд8 оценён в 580 долларов, тогда как замена внутреннего экрана складного смартфона Galaxy Z Флип8 стоит не 640, а 360 долларов. Речь идёт о случайных повреждениях, возникших после окончания гарантийного срока или не подпадающих под условия гарантии.

Внешние экраны и отличие от предыдущего поколения

Ремонт внешних экранов устройств обходится значительно дешевле, чем замена внутренней гибкой панели. В частности, замена внешнего дисплея стоит 150 долларов для Galaxy Z Фолд8 Ultra, 140 долларов для Galaxy Z Фолд8 и 130 долларов для Galaxy Z Флип8. Тем не менее заметно, что стоимость внутренних экранов существенно выросла по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

Для сравнения, замена внутреннего дисплея смартфона Galaxy Z Фолд7 предыдущего поколения оценивалась в 450 долларов. Компания Samsung объясняет это изменение новой классификацией ремонтных работ в устройствах нового поколения. Поэтому отмечается, что прямое сравнение цен предыдущих и нынешних моделей не всегда будет полностью корректным.

Главное уязвимое место складных смартфонов

Новая ценовая политика в очередной раз наглядно продемонстрировала главный недостаток складных гаджетов. Несмотря на ежегодное повышение прочности таких устройств производителями, гибкий дисплей по-прежнему остаётся одним из самых сложных и дорогих компонентов современных технологий.

Если разбитый экран обычного смартфона неприятен для любого пользователя, повреждение внутреннего дисплея Galaxy Z Фолд8 Ultra может обойтись владельцу очень дорого. Чтобы снизить такие финансовые риски, компания Samsung предлагает пользователям страховую программу Каре+. Её условия могут различаться в зависимости от страны и конкретной модели, однако программа помогает существенно сократить расходы на ремонт при случайных повреждениях.

SamsungGalaxy Z Fold8ДисплейСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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