Эра кибердеков: Творческий бунт против тотального технологического контроля

Когда вы общаетесь с CC, называющей себя «open-source bad girl», она может отвечать вам из розовой сумочки-русалки. Это не просто аксессуар, а полноценный кибердек — компактный самодельный компьютер на базе Raspberry Pi, который работает как электронная книга, подключен к серверам и локальной системе ИИ. Хотя у CC нет образования в области программной инженерии, через свой блог Bimbo Tech она учит других женщин создавать подобные устройства, даже не зная, что такое RAM. Об этом сообщает Techcrunch.com .

Понятие кибердека впервые появилось в романе Уильяма Гибсона «Нейромант» в 1984 году. В 2010-х годах, когда на рынок вышли микрокомпьютеры вроде Raspberry Pi, энтузиасты начали делиться своими устройствами в закрытых сообществах. В последние месяцы благодаря женщинам в социальных сетях это направление вышло на новый уровень. Устав от стандартных черных и серебристых гаджетов, они придают технологиям гиперженственный и художественный вид.

Сейчас в Instagram и TikTok можно встретить кибердеки из дерева и мха, на которых запускают игры Game Boy, MP3-плееры в виде древних окаменелостей, напечатанные на 3D-принтере, или компьютеры в форме утки, записывающие голосовые заметки. Это не просто эстетика, а способ избежать постоянного контроля со стороны гигантов вроде Meta или Apple и обеспечить безопасность личных данных.

Этот тренд достиг пика в то время, когда люди устали от однообразия крупных технологических компаний. CC отмечает, что пользователь не может изменить iPhone за 1000 долларов по своему усмотрению, иначе гарантия будет аннулирована. Кибердеки же дают пользователям возможность взять контроль в свои руки, выйти за пределы «черного ящика» и заняться творчеством.