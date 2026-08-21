Илон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 году

·2·Технологии
Илон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 году

Глава SpaceX Илон Маск сообщил об амбициозных планах резко расширить масштабы космических полётов в ближайшие годы. По его словам, к 2030 году компания намерена запускать ракету Starship в космос до 30 раз в день. Однако, как признал предприниматель, даже этот впечатляющий показатель остаётся очень небольшим по сравнению с количеством ежедневных авиарейсов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, SpaceX последовательно наращивает объёмы производства и частоту запусков. Ранее, в 2024 году, Илон Маск заявил о намерении производить до 1000 кораблей Starship в год. В начале 2026 года специалисты обсуждали возможность запуска этого тяжёлого космического корабля с частотой более одного раза в час.

Технические новинки и испытания

В настоящее время компания активно работает над очередными прототипами. Недавно новый прототип под названием Starship Шип 40 успешно доставили к побережью острова Рождества. После этого Илон Маск опубликовал в социальных сетях новые фотографии устройства.

Одной из важнейших задач, стоящих перед инженерами компании, является практическое внедрение технологий многоразового использования. По словам Илона Маска, уже в ближайшие месяцы SpaceX планирует ловить возвращающийся на Землю корабль Starship в воздухе с помощью специальной стартовой башни. Это значительно ускорит процесс восстановления компонентов космического корабля.

Перспективы на будущее

Ожидается, что практическая реализация этих амбициозных планов приведёт к коренным изменениям в космической отрасли. Если все испытания завершатся успешно, повторный полёт первого многоразового корабля Starship может состояться в конце 2026 года или начале 2027 года. Это выведет освоение космоса человечеством на новый уровень.

Хотя 30 ежедневных полётов могут показаться небольшим показателем по сравнению с масштабами авиации, для истории космонавтики это беспрецедентный шаг. С помощью многоразовых ракет SpaceX намерена не только снизить стоимость орбитальных полётов, но и создать инфраструктуру, необходимую для экспедиций на другие планеты.

StarshipSpaceXИлон МаскКосмосРакета
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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