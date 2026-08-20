NASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопа

·2·Технологии
NASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопа

NASA и Каталйст Спаке отказались от запланированной уникальной экспериментальной операции по поднятию орбиты космической обсерватории Неил Гехрелс Свифт. Как сообщает СпакеНевс, причиной стали серьёзные неисправности в системе управления ориентацией экспериментального космического аппарата Линк, из-за чего физический захват телескопа признали опасным. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Аппарат Линк был выведен на орбиту 3 июля текущего года с помощью ракеты Пегасус КсЛ. Основной задачей проекта было сближение с телескопом Свифт, его захват и перевод на более высокую орбиту с помощью собственных двигателей. По мнению специалистов, такая операция могла значительно продлить срок службы научного аппарата, который из-за воздействия атмосферы Земли снижался с орбиты быстрее, чем ожидалось.

Технические проблемы и причины неудачи

Однако вскоре после запуска у аппарата Линк возникли непредвиденные технические проблемы. По данным Каталйст Спаке, 28 июля космический аппарат начал неконтролируемо вращаться по нескольким осям из-за сбоев в системе управления. В частности, аппарат потерял два из трёх маховиков, предназначенных для управления ориентацией в космосе, а реактивная двигательная система начала работать лишь частично.

Инженеры приложили все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. К началу августа им удалось снизить скорость вращения Линк с 9 градусов в секунду до 1,47 градуса. Для стабилизации аппарата пришлось задействовать электрические двигатели, изначально предназначенные для изменения орбиты телескопа. Позднее специалисты установили новое программное обеспечение, которое должно было помочь продолжить миссию.

Дальнейшие планы и перспективы

В середине августа компания Каталйст надеялась, что после обновления программного обеспечения аппарат Линк сблизится со Свифт и попытается захватить его. Однако 20 августа после консультаций с NASA компания окончательно отказалась от этой части миссии. Стороны не раскрыли конкретные критерии, на основании которых операцию сочли чрезвычайно опасной.

Тем не менее аппарат Линк могут продолжить использовать для испытаний технологий орбитального обслуживания. NASA и Каталйст рассматривают возможность проведения различных операций и испытаний сближения непосредственно рядом со Свифт, без физического контакта с ним и без повышения его орбиты.

Напомним, Свифт работает в космосе с 2004 года и в основном специализируется на изучении всплесков гамма-излучения. Его орбита постепенно снижается под воздействием атмосферы в верхних слоях Земли. Высокая солнечная активность увеличивает плотность атмосферы на высоте спутника, усиливает сопротивление и ускоряет потерю высоты. В 2025 году NASA начала изучать возможности спасения этой обсерватории с помощью коммерческих аппаратов. Успех Линк мог стать важной демонстрацией технологии продления срока службы спутников, не предназначенных для обслуживания после запуска.

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Abror Shuhratov
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