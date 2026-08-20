SpaceX впервые в истории испытала возвращаемый корабль Starship

·12·Технологии
SpaceX впервые в истории испытала возвращаемый корабль Starship

Компания SpaceX успешно завершила важный этап подготовки своей гигантской ракеты Starship к очередному испытательному полёту. По данным НАСАСпакефлигхт, на испытательном полигоне Массей корабль Шип 41 впервые прошёл статическое огневое испытание, в ходе которого проверили работу установленного на нём одного двигателя Raptor. Этот важный шаг стал очередным этапом подготовки к предстоящему испытательному полёту Флигхт 14. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно планам, во время предстоящего полёта Шип 41 должен отправиться в космос вместе с ускорителем Бустер 21. Специалисты планируют впервые в истории провести для этой версии корабля полноценный полёт по орбитальной траектории. Кроме того, в рамках программы Флигхт 14 предусмотрен запуск спутников Starlink В3.

Первый в истории уникальный захват

Самой примечательной особенностью этого испытательного полёта является то, что SpaceX впервые планирует поймать возвращающийся на Землю корабль Starship в воздухе с помощью специальной башни. Это технологическое решение имеет огромное значение, поскольку в будущем позволит полностью и оперативно восстанавливать все части ракет и повторно использовать их.

Как стало известно, прототип Шип 41 успешно прошёл все необходимые криогенные испытания в июне и июле этого года. На текущем этапе инженеры планируют провести очередные огневые испытания с участием нескольких двигателей Raptor. Если эти сложные процедуры завершатся успешно, компания получит возможность выполнить следующий важный полёт уже в начале 2026 года.

SpaceXStarshipShip 41ТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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