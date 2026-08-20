На самолетах Луфтанса запустили высокоскоростной интернет Starlink

·12·Технологии
На самолетах Луфтанса запустили высокоскоростной интернет Starlink

Сделан важный шаг в авиационной отрасли: на воздушном судне авиакомпании Луфтанса впервые протестировали спутниковую интернет-систему Starlink. Полет, состоявшийся 19 августа 2026 года, вывел возможности современных технологий в небе на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Подробности первого полета и нового сервиса

По данным иксбт.ком, Аирбус А320нео авиакомпании Луфтанса с регистрационным номером Д-АИНМ успешно выполнил первый рейс с подключением к Starlink в рамках нового сервиса Луфтанса Груп Wi-Fi. Во время рейса ЛХ234 из Франкфурта в Рим на высоте 10 километров систему официально активировал генеральный директор Луфтанса Аирлинес Йенс Риттер.

По словам представителей авиакомпании, Starlink позволит пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом на протяжении всего полета — от взлета до посадки. В некоторых случаях скорость соединения на борту может оказаться даже выше, чем показатели домашнего или офисного интернета.

Планы расширения и технический процесс

До конца 2026 года Луфтанса и Луфтанса Китй Аирлинес планируют установить систему Starlink еще на десяти самолетах семейства А320. Основные технические работы выполнят специалисты Луфтанса Течник в Берлине, совместив установку оборудования с плановым техническим обслуживанием лайнеров.

В дальнейшем эту передовую технологию планируется внедрить в авиакомпаниях всей Луфтанса Груп. К 2029 году систему Starlink намерены установить примерно на 850 самолетах всех авиакомпаний, входящих в группу.

Преимущества для пассажиров

Реализация этого масштабного проекта сделает Луфтанса Груп крупнейшей авиагруппой Европы с высокоскоростным спутниковым интернетом на борту. Новый сервис также важен благодаря целому ряду преимуществ для пассажиров:

  • Доступ к сервису Луфтанса Груп Wi-Fi будет бесплатным для клиентов программы Милес & Море.
  • Пользователи Травел ИД также смогут бесплатно пользоваться сервисом во время полета.
  • Доступ к интернету будет предоставляться всем клиентам во время полета независимо от класса обслуживания.

StarlinkLufthansaАвиацияИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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