Xiaomi прекратила программную поддержку популярных смартфонов и планшетов

·0·Технологии
Xiaomi прекратила программную поддержку популярных смартфонов и планшетов

Компания Xiaomi изменила политику обновления программного обеспечения своих устройств и добавила ещё несколько популярных гаджетов в список ЭОЛ (Энд оф Лифе). Как сообщает издание иксбт.ком, модели, достигшие этого этапа, больше не будут получать официальную программную поддержку. Это неизбежно скажется на безопасности устройств и их будущих функциональных возможностях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В опубликованный обновлённый список вошли всего шесть популярных моделей, среди которых флагманский Xiaomi 12С Pro и широко распространённый среди покупателей бюджетного сегмента Redmi Ноте 12Р. Владельцы этих устройств больше не смогут регулярно получать обновления HyperOS и ежемесячные исправления безопасности.

Какие модели лишились поддержки?

Согласно политике компании, был сформирован точный список гаджетов, переведённых в категорию устаревших устройств. Официальный статус ЭОЛ получили следующие модели:

  • Xiaomi 12С Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Пад SE
  • Redmi Ноте 12Р
  • Redmi 12Р
  • Redmi 12 5Г
Все эти устройства завершили свой жизненный цикл и переходят на самостоятельный этап с точки зрения программного обеспечения.

Отмечается, что в работе включённых в список гаджетов ничего не изменится — они продолжат выполнять свои функции в обычном режиме. Однако со временем их уязвимость перед новыми киберугрозами будет возрастать, а новые функции, которые появятся в следующих версиях HyperOS, до этих моделей уже не доберутся.

Тем не менее в исключительных случаях, если возникнут особо серьёзные угрозы безопасности, компания Xiaomi может выпускать отдельные экстренные исправления даже для устройств, лишённых официальной поддержки. Однако пользователям, которые предпочитают современные возможности и высокий уровень защиты в повседневном использовании, уже в ближайшем будущем стоит задуматься о переходе на более новые модели.

XiaomiHyperOSRedmiСмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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