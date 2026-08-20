Стала известна дата главной презентации Apple в 2026 году

·21·Технологии
Стала известна дата главной презентации Apple в 2026 году

Apple активно готовится к своей традиционной осенней презентации, и ожидается, что мероприятие этого года станет особенно важным событием для технологического мира. Как сообщает издание иксбт.ком, главная презентация корпорации назначена на 9 сентября, и на ней будут представлены долгожданные новые устройства. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главной сенсационной новинкой этого года, как ожидается, станет первый складной смартфон Apple. Это инновационное устройство пока неофициально называют iPhone Ultra, и оно, вероятно, станет первым складным гаджетом в истории компании.

Ожидаемые новые устройства и подробности презентации

По мнению экспертов, помимо складного смартфона будет обновлён и традиционный ряд флагманских устройств. В частности, в рамках мероприятия планируется представить широкой публике линейку iPhone 18 Pro.

Кроме того, согласно распространённой предварительной информации, на презентации можно будет увидеть умные часы нового поколения — Apple Watch Сериес 12 и Apple Watch Ultra 4. Также среди дополнительных новинок, вероятно, будут представлены обновлённые устройства ХомеПод и Apple TV.

Сообщается, что вскоре после презентации Apple начнёт принимать предварительные заказы на новые продукты, после чего стартуют продажи. Однако важно отметить, что компания пока официально не подтвердила точную дату мероприятия, а технические характеристики нового складного iPhone также хранятся в секрете.

Эти инсайдерские сведения предоставил Маджин Бу, известный в технологическом мире своими точными прогнозами. Ранее этот источник привлекал внимание тем, что заранее раскрыл точные параметры планшета iPad mini, цветовую палитру iPhone 12, некоторые недостатки моделей iPhone 15 и достоверные фотографии макетов iPhone 16.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProТехнологииПрезентация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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