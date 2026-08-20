Начались продажи смартфонов серии Google Pixel 11

Компания Google официально начала открытые продажи серии смартфонов Pixel 11 после недельного этапа предварительных заказов. В новую линейку вошли четыре основные модели — стандартный Pixel 11, продвинутый Pixel 11 Pro, увеличенный Pixel 11 Pro КсЛ и складной Pixel 11 Pro Фолд. Кроме того, покупателям стали доступны умные часы нового поколения Pixel Watch 5. По данным иксбт.ком, цены на устройства начинаются от 900 долларов и достигают 2250 долларов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая серия официально вышла в продажу более чем в 20 странах и регионах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию, Индию, Сингапур и Тайвань. География продаж схожа с прошлогодней серией Pixel 10, однако есть некоторые исключения. В частности, складной Pixel 11 Pro Фолд официально не будет продаваться на рынках Чехии, Италии, Польши, Португалии и Испании.

Цены и варианты памяти

На рынке США базовая модель Pixel 11 предлагается за 900 долларов в конфигурации с 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти. Версия с 512 GB флеш-памяти стоит 1020 долларов. Примечательно, что новая базовая модель поступила в продажу по той же цене, что и прошлогодний Pixel 10, но объём её встроенной памяти увеличился вдвое. Это делает новый гаджет гораздо более выгодной покупкой по сравнению с предыдущим поколением.

Остальные флагманские модели серии также выделяются техническими возможностями и ценовой политикой. Как сообщает иксбт.ком, Pixel 11 Pro стоит от 1100 долларов за версию 12/256 GB, а конфигурации 16/512 GB и 16 GB / 1 TB оцениваются соответственно в 1220 и 1450 долларов. Pixel 11 Pro КсЛ с увеличенным экраном стоит от 1300 долларов за базовую конфигурацию 12/256 GB, а цена самой дорогой версии с памятью 1 TB достигает 1650 долларов.

Самая дорогая складная модель и цены в Европе

Самым дорогим устройством семейства стал складной Pixel 11 Pro Фолд. Версия этого смартфона с 16/256 GB в США оценивается в 1900 долларов, модель с 16/512 GB — в 2020 долларов, а топовая модификация с 1 TB флеш-памяти — в 2250 долларов. Стоит отметить, что базовая версия Фолд поступила в продажу на 100 долларов дороже прошлогоднего Pixel 10 Pro Фолд.

Официальные цены на новые устройства объявили и для европейского рынка. В Европе стоимость Pixel 11 начинается от 1000 евро, Pixel 11 Pro — от 1200 евро, а Pixel 11 Pro КсЛ — от 1400 евро. За самый продвинутый представитель линейки, Pixel 11 Pro Фолд, европейским покупателям придётся заплатить не менее 2000 евро.

Крупнейшие операторы мобильной связи в США запустили специальные скидки и программы траде-ин, чтобы привлечь покупателей. При выполнении определённых условий пользователи смогут приобрести устройства Pixel 11 по значительно сниженным ценам, а в некоторых случаях — практически бесплатно.