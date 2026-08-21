Стали известны результаты тестирования смартфонов Google Pixel 11 с Тенсор Г6

·13·Технологии
Стали известны результаты тестирования смартфонов Google Pixel 11 с Тенсор Г6

Сегодня начались продажи смартфонов Pixel 11 на базе нового процессора Google Тенсор Г6, а в сети появились первые результаты тестирования этих устройств. По данным Иксбт.ком, от новой флагманской платформы сложно ожидать высокой производительности, поскольку она заметно отстаёт от конкурентов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, новый процессор смог набрать около 1,86 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Это значительно ниже результата в 4 миллиона баллов, показанного ранее выпущенными самыми мощными моделями СоК от Qualcomm и MediaTek, хотя в сравнении поколений прирост относительно Тенсор Г5 составил почти 25%.

Технические возможности и результаты тестов

Архитектура новой системы, представленной Google, включает одно ядро Кортекс-К1 Ultra, шесть ядер Кортекс-К1 Pro и графический чип ПоверВР ККсТП-48-1536. Хотя такая конфигурация достаточна для повседневных задач, её недостаточно для достижения уровня ведущих конкурентов в ресурсоёмких процессах.

В тестах Geekbench наблюдалась аналогичная картина: новая платформа набрала около 2670 баллов в одноядерном режиме и около 6800 баллов в многоядерном. Эти показатели также значительно ниже возможностей ведущих флагманов и субфлагманов рынка.

Графическая производительность и конкуренция

В тесте 3ДМарк Вилд Лифе, оценивающем графические возможности, платформа Тенсор Г6 почти вдвое уступила процессору Snapdragon 8 Элите Ген 5. Новое устройство набрало в этом тесте 3386 баллов, тогда как конкурирующая платформа показала результат 7738 баллов.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлогодними моделями Pixel прирост графической производительности практически незаметен. Это вызывает множество обсуждений среди потенциальных покупателей новых смартфонов и любителей технологий, поскольку, несмотря на продолжающееся совершенствование собственного чипа, Google по-прежнему отстаёт от конкурентов.

GooglePixel 11Tensor G6SnapdragonСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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