Huawei Пура Кс Виев: представлен новый смартфон необычного формата

·14·Технологии
Huawei Пура Кс Виев: представлен новый смартфон необычного формата

Как сообщает иксбт.ком, был представлен смартфон Huawei Пура Кс Виев, выделяющийся на современном мобильном рынке своей уникальной формой. Устройство резко отличается по геймплею и дизайну от традиционных вытянутых гаджетов, широко распространённых сегодня, и его уже сравнивают даже со складными телефонами. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая модель привлекает внимание очень широким и низким корпусом. Производители применили здесь совершенно новый подход — такое необычное решение пока не встречается ни у одного другого бренда на рынке. В результате пользователи получают мобильное устройство с абсолютно иными пропорциями.

Возможности дисплея и технические характеристики

Устройство оснащено 6,39-дюймовым ОЛЭД-экраном с соотношением сторон 16:9,5. Это необычный показатель по сравнению с высокими и узкими экранами современного стандарта. Дисплей имеет разрешение 2232×1320 пикселей, а рамки вокруг него сведены к минимуму.

Экран впечатляет не только размерами, но и качеством. Пиковая яркость достигает 6500 нит, что позволяет легко читать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Хотя диагональ дисплея по числовому значению кажется меньше, чем у некоторых современных 6,9-дюймовых флагманов, увеличенная ширина делает его более удобным в использовании.

Производительность и аккумулятор

С технической точки зрения Huawei Пура Кс Виев также обладает мощной аппаратной базой. По имеющимся данным, смартфон оснащён процессором Кирин 9030С, 12 GB оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 TB. В качестве программной платформы выбрана операционная система HarmonyOS 7.

Примечательно, что при толщине корпуса всего 6,68 миллиметра устройство весит 201 грамм. Инженерам удалось разместить в таком тонком корпусе огромный аккумулятор ёмкостью целых 7000 mAh.

Камеры и удобство использования

В области фотосъёмки устройство также претендует на лидирующие позиции. Основная камера включает три модуля, каждый с разрешением 50 мегапикселей. Это позволяет делать качественные фотографии и записывать видео в различных условиях.

По словам специалистов, широкий корпус особенно удобен для просмотра видео, чтения текста и просмотра веб-страниц. Хотя устройство не складывается, оно в определённой степени обеспечивает удобство широкого дисплея, характерное для складных гаджетов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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