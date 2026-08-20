Huawei Пура Кс Виев: представлен первый моноблочный смартфон с уникальным экраном

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Huawei Пура Кс Виев: представлен первый моноблочный смартфон с уникальным экраном

В современном мобильном рынке становится всё сложнее встретить устройства с не вытянутым экраном, однако компания Huawei представила гаджет с необычным решением. По данным иксбт.ком, компания показала новый смартфон Huawei Пура Кс Виев и заявила, что это первое в мире моноблочное устройство с широкоформатным экраном. Гаджет особенно ориентирован на пользователей, которые предпочитают смотреть видео, играть, читать книги и работать с контентом. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главное внимание привлекают размеры устройства и соотношение сторон экрана. Смартфон оснащён 6,39-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с соотношением сторон 16 : 9,5 и разрешением 2232 × 1320 пикселей. В отличие от большинства современных вытянутых смартфонов, новинка получилась значительно шире. Это заметно увеличивает полезную площадь при просмотре контента в горизонтальной ориентации.

Продуманный дизайн и технические характеристики

Дисплей занимает целых 96,1 процента передней панели, а его рамки имеют ширину всего 1,05 миллиметра. Экран также стал лидером по пиковой яркости: этот показатель достигает 6500 нит. В смартфоне удалось удачно совместить сверхтонкий корпус и крупный аккумулятор: несмотря на ёмкость батареи 7000 mAh, толщина корпуса составляет всего 6,68 миллиметра, а вес — 201 грамм.

Устройство работает под управлением новейшей операционной системы HarmonyOS 7. Интерфейс программного обеспечения полностью адаптирован под более широкий экран, что делает удобнее многозадачность, чтение текста и игровой процесс. Фактически Huawei перенесла сюда концепцию складной модели Пура Кс 2025 года в традиционный моноблочный корпус.

Сроки выхода и доступные цвета

Поскольку Huawei пока не раскрыла все технические характеристики нового смартфона, приходится ориентироваться на данные инсайдеров. По информации Digital Chat Station, флагман получит процессор семейства Кирин 9, аккумулятор ёмкостью 7000 mAh и тройную камеру с основным датчиком на 50 мегапикселей и перископным телеобъективом.

Huawei Пура Кс Виев будет доступен покупателям в четырёх цветах: красном, сером, белом и чёрном. На китайском рынке уже началось бронирование для первых предварительных заказов. С 28 августа текущего года смартфон начнут демонстрировать в магазинах, после чего стартует официальный этап предварительных заказов. Цена устройства пока не раскрыта.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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