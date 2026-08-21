SpaceX показала состояние космического корабля: испытания Starship продолжаются

Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию космического корабля Starship, который почти месяц оставался в океане и сейчас изучается специалистами. На снимке хорошо видно, что аппарат нагрелся под воздействием экстремально высоких температур и получил серьёзные повреждения во время транспортировки в сильный шторм. Об этом сообщает иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, комментируя фотографию, глава компании отдельно отметил, что она напоминает кадр из научно-фантастического фильма. На данном этапе инженеры SpaceX проводят дополнительный анализ и исследование корабля в спокойных водах, прежде чем вернуть его на базу Starbase.

Будущие планы и сроки для космического корабля

Ранее было подтверждено, что команда SpaceX успешно доставила прототип Starship к берегу неподалёку от острова Рождества. Благодаря этой операции специалисты собирают важные данные о выносливости корабля в экстремальных условиях.

Как стало известно, Илон Маск планирует уже в ближайшие месяцы ловить возвращающийся корабль Starship с помощью специальной стартовой башни. Ожидается, что этот технологический шаг значительно ускорит процесс восстановления космических аппаратов в будущем.

По оценкам экспертов, первый повторный полёт корабля Starship запланирован на конец 2026 года или начало 2027 года. Эти испытания станут основой для будущих дальних космических полётов.