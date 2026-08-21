Компания Xiaomi представила новый замок Смарт Дур Лок 5К
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Бренд Xiaomi расширил линейку средств безопасности и представил умный дверной замок Смарт Дур Лок 5К, сочетающий современные технологии. По данным Иксбт.ком, устройство выполнено в виде цельной панели в минималистичном стиле, предлагается покупателям по доступной цене и оценивается в 659 юаней. Об этом сообщает .
Новый умный замок поддерживает сразу девять способов открытия, обеспечивая удобство для пользователей. Устройство предназначено для повышения безопасности и оперативности в современных домах.
Возможности блокировки и открытияМодель Смарт Дур Лок 5К поддерживает следующие способы открытия:
- Распознавание по отпечатку пальца
- Предустановленный постоянный пароль
- Традиционный механический ключ
- Открытие через Bluetooth с помощью приложения Mi Home
- Временные или одноразовые пароли
Безопасность и энергоэффективностьЗащитные функции замка включают распознавание отпечатка пальца нажатием, цилиндр замка класса К, а также отдельную механическую ручку-защёлку с внутренней стороны. Это дополнительно повышает безопасность владельца дома.
Устройство работает от четырёх щелочных батареек, ресурса которых, как ожидается, хватит примерно на год. При разрядке батареек предусмотрены аварийный запуск и подключение к внешнему источнику питания через порт USB-C.
Интеграция с экосистемой умного домаПодключив устройство к Bluetooth Mesh, можно удалённо получать уведомления обо всех событиях и сигналах безопасности. Кроме того, благодаря поддержке технологии Xiaomi Сурге Смарт Коннект его легко интегрировать с другими устройствами экосистемы умного дома Xiaomi.
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