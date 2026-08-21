Раскрыты основные характеристики флагмана Poco Ф9 Ultra

Один из новых флагманских устройств бренда Xiaomi, Poco Ф9 Ultra впервые появился в базе тестов Geekbench перед выходом на международный рынок. Распространившиеся до презентации сведения вызвали большой интерес в мире технологий, поскольку устройство сочетает исключительно высокую производительность и впечатляющую емкость аккумулятора. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, устройство с номером модели 26077ПК53Г было непосредственно идентифицировано известным инсайдером Абхишеком Ядавом как Poco Ф9 Ultra. В бенчмарке смартфон набрал 2980 баллов в одноядерном тесте и 10 030 баллов в многоядерном. Эти показатели свидетельствуют о серьезном шаге вперед для мобильного рынка.

Максимальная производительность и современная платформа

Аппаратная часть устройства основана на новейших разработках. По сообщениям, смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 и графическим чипом Адрено 840. Для стабильной работы системы и многозадачности предусмотрено 16 GB оперативной памяти, а устройство будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 16.

По мнению экспертов, согласно предварительным данным, модель Poco Ф9 Ultra выйдет на рынок как международная версия смартфона Redmi К100 Pro Max. Однако в этой версии, подготовленной для глобального рынка, емкость аккумулятора может немного измениться и составить 8050 mAh.

Дисплей и расширенные возможности камеры

Внешний вид смартфона и возможности его экрана также заслуживают внимания. Он получит 6,9-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с разрешением 1200 × 2608 пикселей, частотой обновления 185 Hz и пиковой яркостью до 4500 нит. Это гарантирует качественное изображение для любителей мультимедиа и игр.

Возможности оптики также позволяют устройству претендовать на лидерство. Основной блок камеры состоит из трех модулей:

200-мегапиксельный основной сенсор с системой оптической стабилизации

50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом

50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль

32-мегапиксельная фронтальная камера

Напомним, базовые модели серии Redmi К100 уже в первую неделю после начала продаж доказали наличие высокого спроса. За первые семь дней было продано около 95% совокупного объема моделей К100 Pro и К100 Pro Max. Это свидетельствует о высокой вероятности успеха Poco Ф9 Ultra на международном рынке.