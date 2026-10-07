В пользу пострадавших от «Док-1 Макс» взыскано 16,7 млрд сумов

·31·Экономика
В пользу пострадавших от «Док-1 Макс» взыскано 16,7 млрд сумов

Продолжаются исполнительные производства по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от препарата «Док-1 Макс». Согласно судебным документам, с С. Кариева и других должников в пользу 85 граждан должен быть взыскан ущерб на общую сумму 78 млрд сумов.

В процессе принудительного исполнения недвижимое имущество, принадлежащее С. Кариеву, было описано и выставлено на аукцион. В результате продажи нежилого здания, расположенного на улице Фурката, поступило 793 млн сумов.

Процесс аукциона по жилым помещениям в Чиланзарском районе, оцененным в 7,1 млрд сумов, еще продолжается.

За счет средств, поступивших от аукциона, а также денег, выплаченных членами семьи должника, к настоящему моменту пострадавшим в общей сложности было пропорционально распределено 16,7 млрд сумов.

Как сообщает издание Uz24.uz, исполнительные действия по взысканию оставшегося ущерба в размере 61,3 млрд сумов продолжаются.

«Док-1 Макс»КомпенсацияПострадавшие
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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