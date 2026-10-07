Мужчина, нашедший почти 19 тысяч долларов в мусорном баке, стал их законным владельцем

Южная КореяВ городе Инчхон мужчина старше 60 лет нашел в мусорном баке 25 миллионов вон (около 18,7 тысячи долларов). Поскольку владелец денег не был установлен в течение шести месяцев, право собственности на средства перешло к нашедшему их мужчине.

Как стало известно, мужчина нашел деньги 10 февраля, когда собирал старую одежду из 20-литрового мусорного пакета, оставленного рядом с жилым домом в районе Гымгок-дон, округ Чемульпо-гу, город Инчхон.

25 миллионов вон были спрятаны под одеждой и разделены на пять пачек по 50 тысяч вон. В каждой пачке было по 100 банкнот, перевязанных специальными лентами с названием Банка Кореи.

Мужчина немедленно сообщил о находке в полицию. Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения поблизости, провели анализ отпечатков пальцев и опросили жителей десятков квартир в этом районе, чтобы найти владельца денег.

Кроме того, информация о найденных деньгах была опубликована на национальном портале потерянных вещей и в местной газете. Однако в течение шести месяцев никто не заявил свои права на средства.

Южная КореяСогласно законодательству о потерянном имуществе, если владелец не заявляет свои права в течение шести месяцев после публичного объявления, право собственности на имущество может перейти к лицу, его нашедшему.

По этой причине в августе полиция передала найденные средства мужчине. Однако из 25 миллионов вон было удержано 5,77 миллиона вон в качестве 22-процентного налога и расходов на публикацию в местной газете. В результате на счет мужчины было перечислено 19,23 миллиона вон.

Полиция заявила, что доказательств связи денег с преступлением не обнаружено. Также не было выявлено обстоятельств, препятствующих получению права собственности, так как мужчина после находки передал деньги в полицию в установленном порядке.