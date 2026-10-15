«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома
Купертиновский гигант Apple официально представил масштабный проект, радикально меняющий концепцию рынка умного дома. Компания презентовала новую экосистему аксессуаров — линейку ЛГ Электроникс и Шнеидер Электрик разработанную в тесном сотрудничестве с лидерами сферы бытовой техники — Хоме Коллектион линию.
Новая серия включает камеры видеонаблюдения, умный видеозвонок, электронный замок, датчики температуры и современные термостаты. Все устройства оснащены системой искусственного интеллекта Apple Intelligence и управляются из единого центра с помощью iPhone, Apple Watch, приложения «Дом» (Хоме) и Siri.
Полная автоматизация: среда, управляющая домом самостоятельно
Главная идея Хоме Коллектион — минимизация участия человека и создание максимального комфорта:
Единая экосистема и технология Треад: Все гаджеты выполнены в едином премиальном минималистичном дизайне и взаимодействуют друг с другом на базе современного протокола Треад, обеспечивающего стабильное и быстрое соединение;
Умные сценарии: Как только последний член семьи покидает дом, система автоматически запирает двери, переводит видеокамеры в рабочий режим и регулирует температуру для экономии электроэнергии;
Подготовка к возвращению: Когда владелец приближается к дому, температура в помещении доводится до комфортной, а замок автоматически открывается при его приближении к двери.
Видеонаблюдение 2,5К от ЛГ: искусственный интеллект и конфиденциальность
За разработку устройств видеонаблюдения непосредственно отвечали инженеры ЛГ :
Система интеллектуального распознавания: Четыре камеры с качеством съемки 2,5К способны точно различать людей, домашних животных, приближающиеся автомобили и посылки, оставленные у двери;
Возможности Apple Intelligence: Искусственный интеллект преобразует записанные видеоролики в текстовое описание, а пользователь может найти нужный фрагмент за секунду с помощью простых текстовых запросов (например, «когда пришел курьер?»);
Бесплатное облачное хранилище и локальная система: Записи хранятся в сервисе iCloud+ в течение 10 дней без необходимости отдельной подписки. Даже при отключении Wi-Fi устройства продолжают запись во внутреннюю память;
Модели в линейке:
ЛГ Видео Дурбелл: видеозвонок с двумя камерами для контроля гостей и посылок;
Флудлигхт Кам и Утдур Кам: внешние камеры с двумя прожекторами, включающимися при обнаружении движения, и цветной ночной съемкой;
Индур Кам (внутренняя камера): ориентирована на конфиденциальность: когда кто-то входит в дом, объектив автоматически опускается вниз, прекращая запись.
Смарт Деадболт Лок: эпоха ключей осталась в прошлом
Электронный замок нового поколения выводит безопасность дома на новый уровень:
Удобство Ultra Видебанд (УВБ): если у пользователя в руках iPhone или Apple Watch с цифровым ключом, достаточно просто подойти к двери — замок откроется автоматически;
Альтернативные способы входа: также сохранена возможность открытия касанием, вводом ПИН-кода или использования механического ключа через скрытую замочную скважину;
Интеграция звонка и замка: при нажатии на звонок уведомление поступает на экран ХомеВиев, iPhone или колонки ХомеПод. Пользователь может напрямую поговорить с гостем и удаленно открыть дверь через iPad или телефон. Если посторонние попытаются взломать дверь, система немедленно отправит сигнал владельцу.
Термостаты Шнеидер Электрик и высокая конфиденциальность
Дополнительные решения для контроля микроклимата и безопасности:
Адаптиве Температуре: система, определяющая присутствие людей, их сон или пустоту в комнате, самостоятельно управляет охлаждением и отоплением. Дополнительные компактные датчики отдельно показывают влажность и температуру в каждой комнате;
Полное шифрование (Энд-то-Энд): все видеозаписи и данные о доме полностью шифруются. Ключ конфиденциальности находится только у владельца — даже Apple, ЛГ или Шнеидер Электрик не могут просматривать данные. При смене названия сети Wi-Fi все аксессуары автоматически адаптируются к новому подключению.
Цены и старт продаж
Компания также озвучила ценовую политику новой экосистемы:
Основные устройства: видеокамеры, электронный замок и термостаты в зависимости от модели оцениваются в от 200 до 400 долларов ;
Датчики: цена датчиков температуры и влажности для комнат начинается от 40 долларов ;
Сроки продаж: первая партия продуктов Apple Хоме Коллектион в декабре 2026 года официально поступит в продажу. Некоторые специализированные устройства из комплекта будут поставляться на рынки с начала 2027 года.
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