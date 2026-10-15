«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома

·4·Технологии
«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома

Купертиновский гигант Apple официально представил масштабный проект, радикально меняющий концепцию рынка умного дома. Компания презентовала новую экосистему аксессуаров — линейку ЛГ Электроникс и Шнеидер Электрик разработанную в тесном сотрудничестве с лидерами сферы бытовой техники — Хоме Коллектион линию.

Новая серия включает камеры видеонаблюдения, умный видеозвонок, электронный замок, датчики температуры и современные термостаты. Все устройства оснащены системой искусственного интеллекта Apple Intelligence и управляются из единого центра с помощью iPhone, Apple Watch, приложения «Дом» (Хоме) и Siri.

Полная автоматизация: среда, управляющая домом самостоятельно

Главная идея Хоме Коллектион — минимизация участия человека и создание максимального комфорта:

  • Единая экосистема и технология Треад: Все гаджеты выполнены в едином премиальном минималистичном дизайне и взаимодействуют друг с другом на базе современного протокола Треад, обеспечивающего стабильное и быстрое соединение;

  • Умные сценарии: Как только последний член семьи покидает дом, система автоматически запирает двери, переводит видеокамеры в рабочий режим и регулирует температуру для экономии электроэнергии;

  • Подготовка к возвращению: Когда владелец приближается к дому, температура в помещении доводится до комфортной, а замок автоматически открывается при его приближении к двери.

«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома

Видеонаблюдение 2,5К от ЛГ: искусственный интеллект и конфиденциальность

За разработку устройств видеонаблюдения непосредственно отвечали инженеры ЛГ :

  • Система интеллектуального распознавания: Четыре камеры с качеством съемки 2,5К способны точно различать людей, домашних животных, приближающиеся автомобили и посылки, оставленные у двери;

  • Возможности Apple Intelligence: Искусственный интеллект преобразует записанные видеоролики в текстовое описание, а пользователь может найти нужный фрагмент за секунду с помощью простых текстовых запросов (например, «когда пришел курьер?»);

  • Бесплатное облачное хранилище и локальная система: Записи хранятся в сервисе iCloud+ в течение 10 дней без необходимости отдельной подписки. Даже при отключении Wi-Fi устройства продолжают запись во внутреннюю память;

  • Модели в линейке:

    • ЛГ Видео Дурбелл: видеозвонок с двумя камерами для контроля гостей и посылок;

    • Флудлигхт Кам и Утдур Кам: внешние камеры с двумя прожекторами, включающимися при обнаружении движения, и цветной ночной съемкой;

    • Индур Кам (внутренняя камера): ориентирована на конфиденциальность: когда кто-то входит в дом, объектив автоматически опускается вниз, прекращая запись.

«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома

Смарт Деадболт Лок: эпоха ключей осталась в прошлом

Электронный замок нового поколения выводит безопасность дома на новый уровень:

  • Удобство Ultra Видебанд (УВБ): если у пользователя в руках iPhone или Apple Watch с цифровым ключом, достаточно просто подойти к двери — замок откроется автоматически;

  • Альтернативные способы входа: также сохранена возможность открытия касанием, вводом ПИН-кода или использования механического ключа через скрытую замочную скважину;

  • Интеграция звонка и замка: при нажатии на звонок уведомление поступает на экран ХомеВиев, iPhone или колонки ХомеПод. Пользователь может напрямую поговорить с гостем и удаленно открыть дверь через iPad или телефон. Если посторонние попытаются взломать дверь, система немедленно отправит сигнал владельцу.

«Умные» устройства Apple, которые управляют всем, как только вы выходите из дома

Термостаты Шнеидер Электрик и высокая конфиденциальность

Дополнительные решения для контроля микроклимата и безопасности:

  • Адаптиве Температуре: система, определяющая присутствие людей, их сон или пустоту в комнате, самостоятельно управляет охлаждением и отоплением. Дополнительные компактные датчики отдельно показывают влажность и температуру в каждой комнате;

  • Полное шифрование (Энд-то-Энд): все видеозаписи и данные о доме полностью шифруются. Ключ конфиденциальности находится только у владельца — даже Apple, ЛГ или Шнеидер Электрик не могут просматривать данные. При смене названия сети Wi-Fi все аксессуары автоматически адаптируются к новому подключению.

Цены и старт продаж

Компания также озвучила ценовую политику новой экосистемы:

  • Основные устройства: видеокамеры, электронный замок и термостаты в зависимости от модели оцениваются в от 200 до 400 долларов ;

  • Датчики: цена датчиков температуры и влажности для комнат начинается от 40 долларов ;

  • Сроки продаж: первая партия продуктов Apple Хоме Коллектион в декабре 2026 года официально поступит в продажу. Некоторые специализированные устройства из комплекта будут поставляться на рынки с начала 2027 года.

Apple Home CollectionLG ElectronicsSchneider ElectricApple IntelligenceУмный дом
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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