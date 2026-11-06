Сборная Узбекистана завоевала первую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

·49·Спорт
Сборная Узбекистана завоевала первую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Престижный чемпионат мира по пулевой стрельбе, проходящий в столице Катара Дохе, открыл новую страницу в истории спорта Узбекистана. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК), сборная нашей страны впервые в своей истории завоевала медаль на мировых первенствах по этому виду спорта.

Исторический успех был достигнут в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров среди мужчин.

Напряженный финал и распределение мест в тройке лидеров

Сборная Узбекистана в составе Владимира Свечникова, Содикжона Абдуллаева и Мухаммада Камолова продемонстрировала высокую точность и стойкость в финальных состязаниях:

  • Борьба за пьедестал: Наши стрелки набрали в сумме 1738 очков и удостоились бронзовой медали чемпионата мира;

  • Драматизм дополнительных показателей: Сборная Южной Кореи, завоевавшая серебряную медаль, набрала столько же очков, сколько и наши стрелки — 1738. Однако согласно регламенту, по дополнительным показателям (количеству попаданий в центр) корейцы оказались сильнее и заняли вторую ступень пьедестала;

  • Обладатель золотой медали: Победа в соревновании досталась сборной Китая, набравшей 1755 очков.

Итоговые результаты:

  1. Китай — 1755 очков;

  2. Южная Корея — 1738 очков;

  3. Узбекистан — 1738 очков.

Эта историческая бронзовая медаль еще раз доказала, что конкурентоспособность узбекской школы пулевой стрельбы на мировой арене неуклонно растет.

Пулевая стрельбаЧемпионат мираНациональный олимпийский комитетВладимир Свечников
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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