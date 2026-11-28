Основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям iPhone с серьезным предупреждением в своем канале. По его словам, устройства, работающие на устаревших версиях iOS, могут быть подвержены хакерским атакам.

Дуров подчеркнул, что использование даже слегка устаревшей версии операционной системы может создать угрозу безопасности личных данных и аккаунтов на телефоне. В некоторых случаях для доступа хакеров к устройству достаточно просто открыть вредоносный сайт.

В связи с этим сообщается, что Telegram начал рассылать предупреждения о безопасности некоторым пользователям, использующим старые версии iOS.

Как обновить iPhone?

Пользователи, у которых меню телефона на русском языке, могут выполнить обновление в следующем порядке:

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1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Основные».

3. Выберите пункт «Обновление ПО».

4. Если доступна новая версия, нажмите «Обновить сейчас» или «Загрузить и установить».

5. Введите пароль телефона и дождитесь загрузки и установки обновления.

Перед обновлением обратите внимание на следующее:

• Телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi.

• Заряд устройства должен составлять не менее 50 процентов, либо телефон должен быть подключен к зарядному устройству.

• Не выключайте телефон до завершения процесса обновления. После установки устройство перезагрузится автоматически. Этот процесс может занять 10–20 минут.

Для автоматической установки последующих обновлений рекомендуется также включить функцию «Автообновление» в разделе «Обновление ПО».