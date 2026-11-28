«Теперь «команда мечты» — это вы!»: Головкин обратился к узбекистанским боксерам...
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- Геннадий Головкин, глава организации Ворлд Боксинг, во время визита в Ташкент сравнил узбекистанских боксеров с одной из сильнейших команд в истории Олимпийских игр — «Дреам Теам».
- Он высоко оценил потенциал узбекистанских спортсменов и подчеркнул, что в будущем их ждут большие достижения.
- Головкин прибыл в столицу Узбекистана по случаю проведения финального этапа Кубка мира по боксу под эгидой Ворлд Боксинг, который проходит с 28 ноября по 3 декабря.
Ворлд Боксинг Глава организации Геннадий Головкин во время своего визита в Ташкент дал высокую оценку и высказал теплые слова в адрес узбекистанских мастеров кожаной перчатки. Об этом сообщает издание Спортс.кз.
Сравнение с легендарной «Дреам Теам»
В ходе встречи с узбекистанскими спортсменами Геннадий Головкин сравнил нынешний потенциал узбекской школы бокса с одной из сильнейших команд в истории Олимпийских игр:
«Сегодня, приехав сюда и увидев всех вас рядом с собой, я вспомнил воспоминания об Олимпиаде в Монреале. Тогда в сборной США было 35 олимпийских чемпионов. Эту команду можно было назвать настоящей «Дреам Теам». А теперь «команда мечты» — это вы! Каждого из вас впереди ждут слава и большие достижения», — обратился Геннадий Головкин к узбекистанским спортсменам.
Подробности финального этапа Кубка мира в Ташкенте
Головкин прибыл в столицу Узбекистана по случаю проведения Ворлд Боксинг финального этапа Кубка мира по боксу, который проходит под эгидой организации:
Показатели
Официальные данные
Название соревнования
Финальный этап Кубка мира по боксу (под эгидой Ворлд Боксинг)
Даты проведения
С 28 ноября по 3 декабря
Принимающий город
город Ташкент, Узбекистан
Участие соседней страны
В данном турнире также запланирован выход на ринг 11 боксеров сборной Казахстана
Как вы думаете, сколько золотых медалей в общекомандном зачете смогут завоевать узбекистанские мастера кожаной перчатки на финальном этапе Кубка мира Ворлд Боксинг, стартующем сегодня в Ташкенте?
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