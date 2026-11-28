Ворлд Боксинг Глава организации Геннадий Головкин во время своего визита в Ташкент дал высокую оценку и высказал теплые слова в адрес узбекистанских мастеров кожаной перчатки. Об этом сообщает издание Спортс.кз.

Сравнение с легендарной «Дреам Теам»

В ходе встречи с узбекистанскими спортсменами Геннадий Головкин сравнил нынешний потенциал узбекской школы бокса с одной из сильнейших команд в истории Олимпийских игр:

«Сегодня, приехав сюда и увидев всех вас рядом с собой, я вспомнил воспоминания об Олимпиаде в Монреале. Тогда в сборной США было 35 олимпийских чемпионов. Эту команду можно было назвать настоящей «Дреам Теам». А теперь «команда мечты» — это вы! Каждого из вас впереди ждут слава и большие достижения», — обратился Геннадий Головкин к узбекистанским спортсменам.

Подробности финального этапа Кубка мира в Ташкенте

Головкин прибыл в столицу Узбекистана по случаю проведения Ворлд Боксинг финального этапа Кубка мира по боксу, который проходит под эгидой организации: