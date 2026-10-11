Основателю Telegram Павлу Дурову 42 года: как он покорил мир?

Основатель мессенджера Telegram, программист и предприниматель Павел Дуров 10 октября 2026 года встретил свое 42-летие. Он родился 10 октября 1984 года и стал одной из самых известных фигур в мире современных технологий.

Дуров сначала прославился в России созданием социальной сети «ВКонтакте». А в 2013 году вместе со своим братом Николаем Дуровым он основал мессенджер Telegram. Платформа приобрела популярность благодаря возможности быстрого обмена сообщениями, отправки файлов большого объема, а также обращения к широкой аудитории через каналы и группы.

Одной из главных особенностей Telegram является особое внимание к защите личных данных пользователей и конфиденциальности общения. Однако уровень конфиденциальности варьируется в зависимости от типа беседы: обычные и секретные чаты используют разные методы защиты.

Сегодня Telegram является одной из крупнейших платформ, используемых в разных странах мира для новостей, образования, бизнеса и повседневного общения. Сам же Павел Дуров часто становится предметом обсуждений благодаря своим взглядам на независимость, свободу интернета и конфиденциальность пользователей.