Женская сборная Узбекистана по гандболу разгромила Австралию на чемпионате Азии
В Алматы (Казахстан) завершились матчи третьего тура чемпионата Азии по гандболу. Женская сборная Узбекистана, защищающая честь нашей страны на турнире, в этом туре встретилась со сборной Австралии.
Встреча и результаты предыдущих туров
После неудач в первых двух турах наши соотечественницы наконец отпраздновали свою первую и крайне уверенную победу — матч завершился со счетом 36:20 в пользу сборной Узбекистана.
Тур
Команда-соперник
Результат встречи
1-й тур
Республика Корея
Узбекистан уступил
2-й тур
Казахстан (хозяева)
Узбекистан уступил
3-й тур
Австралия
Узбекистан победил со счетом 36:20
Как вы считаете, какое психологическое преимущество даст эта крупная победа над Австралией женской сборной Узбекистана в следующих матчах?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой новостью с близкими, которые следят за узбекским спортом и последними новостями чемпионата Азии!
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