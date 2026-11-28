В Алматы (Казахстан) завершились матчи третьего тура чемпионата Азии по гандболу. Женская сборная Узбекистана, защищающая честь нашей страны на турнире, в этом туре встретилась со сборной Австралии.

Встреча и результаты предыдущих туров

После неудач в первых двух турах наши соотечественницы наконец отпраздновали свою первую и крайне уверенную победу — матч завершился со счетом 36:20 в пользу сборной Узбекистана.

Тур Команда-соперник Результат встречи 1-й тур Республика Корея Узбекистан уступил 2-й тур Казахстан (хозяева) Узбекистан уступил 3-й тур Австралия Узбекистан победил со счетом 36:20

Как вы считаете, какое психологическое преимущество даст эта крупная победа над Австралией женской сборной Узбекистана в следующих матчах?

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