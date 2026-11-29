В Улугнарском районе Андижанской области работник фермерского хозяйства выкорчевал 19 тутовых деревьев. Ущерб, нанесенный природе в результате инцидента, превысил 1,5 миллиарда сумов. Об этом сообщило областное Главное управление экологии и изменения климата.

Как стало известно, после того, как в социальных сетях распространилось видео с выкорчеванными тутовыми деревьями, сотрудники Управления экологии и экологической полиции провели оперативное расследование.

В ходе проверки было установлено, что деревья были выкорчеваны работником фермерского хозяйства «Baxt Imkon Rivoji» в Улугнарском районе. Всего было уничтожено 19 тутовых деревьев.

Согласно предварительным расчетам, сумма ущерба, нанесенного природе в результате данного инцидента, составила более 1,5 миллиарда сумов.

Собранные по данному факту документы будут направлены в органы прокуратуры для дачи правовой оценки законности вырубки деревьев.

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В настоящее время вопрос о правовой оценке инцидента и определении ответственности виновных лиц рассматривается органами прокуратуры.