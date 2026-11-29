Никита Журавель, известный тем, что сжег экземпляр Корана возле мечети в российском Волгограде, был приговорен в общей сложности к 14 годам лишения свободы.

После инцидента, произошедшего в мае 2023 года, 27 февраля 2024 года решением суда в Грозном Журавель был приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения.

Позже, 25 ноября 2024 года, Волгоградский областной суд признал его виновным в государственной измене. Суд назначил ему еще 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По данным следствия, Журавель отправлял представителю Службы безопасности Украины видеозаписи поездов с российской военной техникой и военных самолетов, а также информацию о передвижении автомобилей, связанных с воинской частью.

Таким образом, по совокупности прежнего и нового приговоров, общий срок его заключения составил 14 лет.