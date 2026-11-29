Обсуждается возможность участия голливудского актера, обладателя премии «Оскар» Мэттью Макконахи в президентских выборах США 2028 года в качестве независимого кандидата. Поводом для этого послужило видеообращение актера в поддержку независимых политиков и предположения о его политической деятельности. Об этом сообщает издание Те Хилл.

Сообщается, что в видеообращении, опубликованном в социальных сетях в октябре, Макконахи призвал американцев обратить внимание на независимых кандидатов, помимо представителей Демократической и Республиканской партий.

По мнению актера, независимые кандидаты должны участвовать в политическом процессе не просто для выражения протеста или создания препятствий представителям основных партий, а как политическая сила, имеющая реальные шансы на победу. Он подчеркнул, что такие кандидаты могут сбалансировать конкуренцию между двумя основными партиями и приблизить политику к взглядам и ценностям большинства американцев.

Выступление актера усилило дискуссии о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах 2028 года. Предприниматель Эндрю Янг, участвовавший в президентских выборах 2020 года, также отметил, что видеообращение Макконахи послужило толчком к таким предположениям. По его мнению, если актер сделал такое заявление, значит, он может рассматривать возможность выхода на политическую арену.

Джеймс Таларико, победивший на выборах в сенат штата Техас, также оценил Макконахи как потенциально хорошего кандидата и заявил, что если актер всерьез задумывается о политике, ему следует выдвинуть свою кандидатуру.

Реклама

Стоит отметить, что ранее Макконахи рассматривал возможность баллотироваться на пост губернатора своего родного штата Техас. Однако на данный момент он официально не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2028 года.