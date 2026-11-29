В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента задержаны супруги, которые требовали 40 тысяч долларов США, угрожая разглашением конфиденциальной информации о другой семье и разрушением их брака. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Как стало известно, пара шантажировала потерпевших, угрожая предать огласке некоторые личные данные, и систематически требовала от них 40 тысяч долларов.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» сотрудники Оперативно-розыскного департамента МВД на основании поступившего обращения провели спецоперацию в Мирзо-Улугбекском районе.

В ходе мероприятия супруги были задержаны с поличным при получении требуемой суммы в 40 тысяч долларов.

По данному факту в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство).

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МВД призвало граждан в случае столкновения с подобными угрозами и вымогательством не соглашаться на условия злоумышленников и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.