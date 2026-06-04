Новый порядок признания сертификатов: 75% баллов за сертификат Б1

В системе образования нашей страны сделан очередной важный правовой шаг по поддержке знающих молодежь и преданных педагогов, достойному поощрению их стремлений. Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало официальный документ, внесший серьезные изменения и дополнения в порядок признания национальных и международных сертификатов по иностранным языкам и общеобразовательным предметам.

Данный новый регламент привносит ряд революционных новшеств в процессы, начиная от вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и заканчивая системой надбавок к ежемесячной заработной плате учителей.

Льгота для абитуриентов: Хорошая новость для обладателей языковых сертификатов!

Согласно обновленному порядку, теперь созданы прекрасные удобства для абитуриентов, подающих документы на бакалавриат, у которых в комплексе экзаменов присутствует предмет «иностранный язык».

Новое правило: Признанный на национальном или международном уровне сертификат уровня Б1 молодым людям, имеющим такой сертификат, в процессе приема автоматически начисляется ровно 75 процентов

от максимальной (наивысшей) суммы баллов, выделенной для данного предмета. Это большая возможность на пути к получению статуса студента. Кроме того, показатель соответствия популярного международного сертификата ТОЭФЛ иБТ

, определяющего уровень владения английским языком, теперь рассчитывается на основе новой системы оценки от 1 до 6 баллов, в отличие от традиционного формата.

Высокое поощрение для педагогов: Зарплаты могут резко вырасти

В документе закреплены очень полезные и приятные нормы, направленные на материальную поддержку учителей, работающих в школах, лицеях и колледжах: Международные методические сертификаты: При назначении дополнительных выплат и надбавок за популярные среди преподавателей английского языка сертификаты ТКТ, ТЭСОЛ, ТЭФЛ и ТЭСЛ

строго учитываются сроки действия этих документов. Новшество в профессиональном образовании: Преданным преподавателям, ведущим занятия по специальным предметам на иностранных языках в учреждениях профессионального образования, за национальный или международный сертификат Б2 ежемесячно выплачивается дополнительная надбавка в размере 50 процентов должностного оклада, а за считающийся высшим сертификат К1 — ровно 100 процентов

оклада. Подарок мастерам точных наук: Предусмотрена выплата отдельных надбавок талантливым преподавателям, набравшим высокий балл — Дигитал САТ 750 и выше — по разделу математики (Мат) международного экзамена.

Учителя музыки и спорта тоже в центре внимания!

Реформы в образовании охватили не только иностранные языки или точные науки, но и представителей сфер, ответственных за духовное и физическое совершенствование молодежи. Теперь учителям предметов музыкальная культура и физическая культура общеобразовательных школ, имеющим профессиональные сертификаты уровня Б+ и выше по своим направлениям, также будет существенно увеличиваться ежемесячная заработная плата за счет надбавок.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми последними изменениями в системе образования нашей страны, порядком экзаменов и удобными возможностями, создаваемыми для учителей и студентов!