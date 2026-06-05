В Ташкентской области началось строительство нового моста

·69·Узбекистан
В Ташкентской области началось строительство нового моста

АО «Узбекистан темир йуллари» начало работы по строительству путепровода на участке между станциями «С. Рахимов» и «Уртаовул» в Ташкентской области.

Проект направлен на решение проблемы транспортных заторов, сохраняющихся в этом районе на протяжении многих лет, а также на повышение безопасности движения.

Из-за интенсивного движения поездов автомобилисты и пешеходы были вынуждены долго ждать на железнодорожном переезде.

В рамках нового проекта будут построены современный мост и удобная объездная автомобильная дорога.

Группа мужчин в разной одежде стоит вместе на открытом воздухе.

Ожидается, что это обеспечит бесперебойное движение транспортного потока и значительно сократит затраты времени населения.

Кроме того, новая инфраструктура послужит улучшению безопасности движения и повышению эффективности логистики в регионе.

В Ташкентской области началось строительство нового моста

Узбекистанские железные дорогиТашкентская областьС. РахимовОртоавул
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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