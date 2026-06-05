В Ташкентской области началось строительство нового моста

АО «Узбекистан темир йуллари» начало работы по строительству путепровода на участке между станциями «С. Рахимов» и «Уртаовул» в Ташкентской области.

Проект направлен на решение проблемы транспортных заторов, сохраняющихся в этом районе на протяжении многих лет, а также на повышение безопасности движения.

Из-за интенсивного движения поездов автомобилисты и пешеходы были вынуждены долго ждать на железнодорожном переезде.

В рамках нового проекта будут построены современный мост и удобная объездная автомобильная дорога.

Ожидается, что это обеспечит бесперебойное движение транспортного потока и значительно сократит затраты времени населения.

Кроме того, новая инфраструктура послужит улучшению безопасности движения и повышению эффективности логистики в регионе.