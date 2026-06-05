Официально стартовал процесс приема в вузы и учреждения профессионального образования

В нашей стране наступил самый долгожданный момент, которого с нетерпением ждали тысячи молодых людей и их родителей. С сегодняшнего дня началась приемная кампания в высшие и профессиональные образовательные учреждения текущего года. В соответствии с новым порядком, внедренным в нашу жизнь Указом Президента № ПФ-81, процесс поступления на бакалавриат в этом году организован на совершенно новом, высоком уровне, а именно на основе двухэтапной системы.

Самое большое преимущество этой системы заключается в том, что она основана на справедливом принципе: «сначала пройди испытание, затем испытай удачу». Теперь молодые люди, определив уровень своих знаний, смогут выбрать свой будущий путь, исходя из своих возможностей.

Первый этап: Регистрация и сезон экзаменов

Начальный этап нового порядка стартовал сегодня и охватывает процессы онлайн-регистрации абитуриентов и сдачи экзаменов.

Срок подачи документов: Молодые люди, стремящиеся стать студентами, в текущем году с 5 июня по 25 июня должны зарегистрироваться дистанционно через специальную электронную платформу Агентства по оценке знаний «мй.узбмб.уз».

Что выбирается при регистрации? На этом этапе абитуриенты выбирают только комплекс предметов (блок), по которым они будут сдавать экзамены, язык обучения (узбекский, русский или каракалпакский), а также удобный для них регион сдачи экзаменов. Название вуза пока не выбирается.

Внимание сдающим творческие экзамены: Молодые люди, выбравшие направления, требующие особых физических или художественных способностей, помимо вышеуказанных данных, должны указать конкретное высшее образовательное учреждение, где они будут сдавать профессиональные экзамены.

Основные государственные экзамены для поступления в высшие учебные заведения будут организованы в июле и августе. Одна из самых приятных новостей для абитуриентов заключается в том, что они смогут узнать свои баллы уже на следующий день после сдачи экзамена через личный кабинет, не ожидая долго.

Второй этап: Целевой выбор и окончательные результаты

Согласно плану, после полного завершения всех тестовых и профессиональных (творческих) экзаменов начнется самый волнующий второй этап приема.

Тип процесса Продолжительность Действия абитуриента Выбор вуза и направления Ровно 15 дней Выбор вуза, направления и формы обучения в зависимости от набранных баллов

В течение этих 15 дней молодые люди, опираясь на свои реальные результаты, смогут свободно определить, в какой вуз, на какую форму обучения (дневную, заочную, вечернюю или дистанционную) и по какому приоритету они хотят поступить. После полного завершения этого процесса Агентство по оценке знаний в течение всего одной недели опубликует на своем официальном сайте окончательный список счастливых молодых людей, рекомендованных к зачислению.

Важная информация для желающих учиться в техникумах

Новая система создала большие удобства и для молодых людей, желающих получить образование в техникумах и профессиональных колледжах. После объявления окончательных результатов приема в вузы откроется дверь новых возможностей для абитуриентов, набравших высокие баллы, но не поступивших на грант или контракт.

После выхода результатов вузов в течение 10 дней они смогут выбрать желаемый техникум, подходящую специальность и удобную форму обучения. Их окончательные результаты также будут оперативно опубликованы в течение недели.

Пожелание «Замин»: Желаем всем нашим абитуриентам удачи и победы в предстоящих испытаниях! Надеемся, что, продемонстрировав свои знания и мастерство, вы станете обладателями любимой профессии и достойными сынами и дочерьми нашей родной страны.

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