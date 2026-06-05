Официально стартовал процесс приема в вузы и учреждения профессионального образования

·31·Узбекистан
Официально стартовал процесс приема в вузы и учреждения профессионального образования

В нашей стране наступил самый долгожданный момент, которого с нетерпением ждали тысячи молодых людей и их родителей. С сегодняшнего дня началась приемная кампания в высшие и профессиональные образовательные учреждения текущего года. В соответствии с новым порядком, внедренным в нашу жизнь Указом Президента № ПФ-81, процесс поступления на бакалавриат в этом году организован на совершенно новом, высоком уровне, а именно на основе двухэтапной системы.

Самое большое преимущество этой системы заключается в том, что она основана на справедливом принципе: «сначала пройди испытание, затем испытай удачу». Теперь молодые люди, определив уровень своих знаний, смогут выбрать свой будущий путь, исходя из своих возможностей.

Первый этап: Регистрация и сезон экзаменов

Начальный этап нового порядка стартовал сегодня и охватывает процессы онлайн-регистрации абитуриентов и сдачи экзаменов.

  • Срок подачи документов: Молодые люди, стремящиеся стать студентами, в текущем году с 5 июня по 25 июня должны зарегистрироваться дистанционно через специальную электронную платформу Агентства по оценке знаний «мй.узбмб.уз».

  • Что выбирается при регистрации? На этом этапе абитуриенты выбирают только комплекс предметов (блок), по которым они будут сдавать экзамены, язык обучения (узбекский, русский или каракалпакский), а также удобный для них регион сдачи экзаменов. Название вуза пока не выбирается.

  • Внимание сдающим творческие экзамены: Молодые люди, выбравшие направления, требующие особых физических или художественных способностей, помимо вышеуказанных данных, должны указать конкретное высшее образовательное учреждение, где они будут сдавать профессиональные экзамены.

Основные государственные экзамены для поступления в высшие учебные заведения будут организованы в июле и августе. Одна из самых приятных новостей для абитуриентов заключается в том, что они смогут узнать свои баллы уже на следующий день после сдачи экзамена через личный кабинет, не ожидая долго.

Второй этап: Целевой выбор и окончательные результаты

Согласно плану, после полного завершения всех тестовых и профессиональных (творческих) экзаменов начнется самый волнующий второй этап приема.

Тип процесса

Продолжительность

Действия абитуриента

Выбор вуза и направления

Ровно 15 дней

Выбор вуза, направления и формы обучения в зависимости от набранных баллов

В течение этих 15 дней молодые люди, опираясь на свои реальные результаты, смогут свободно определить, в какой вуз, на какую форму обучения (дневную, заочную, вечернюю или дистанционную) и по какому приоритету они хотят поступить. После полного завершения этого процесса Агентство по оценке знаний в течение всего одной недели опубликует на своем официальном сайте окончательный список счастливых молодых людей, рекомендованных к зачислению.

Важная информация для желающих учиться в техникумах

Новая система создала большие удобства и для молодых людей, желающих получить образование в техникумах и профессиональных колледжах. После объявления окончательных результатов приема в вузы откроется дверь новых возможностей для абитуриентов, набравших высокие баллы, но не поступивших на грант или контракт.

После выхода результатов вузов в течение 10 дней они смогут выбрать желаемый техникум, подходящую специальность и удобную форму обучения. Их окончательные результаты также будут оперативно опубликованы в течение недели.

Пожелание «Замин»: Желаем всем нашим абитуриентам удачи и победы в предстоящих испытаниях! Надеемся, что, продемонстрировав свои знания и мастерство, вы станете обладателями любимой профессии и достойными сынами и дочерьми нашей родной страны.

Следите за самыми последними новостями системы образования нашей страны, процессами приема, дневниками экзаменов и полезными советами всегда вместе с нами на страницах «Замин»!

Агентство по оценке знанийmy.uzbmb.uzУзбекистанКаракалпакПФ-81
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Введен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВведен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВчера, 17:32Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Вчера, 16:47В Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВ Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВчера, 13:34В Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВ Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВчера, 13:22В Ташкенте создадут химический кластер площадью 60 гектаровВ Ташкенте создадут химический кластер площадью 60 гектаровВчера, 12:16В Чусте выявлена кража газа на 5,3 млрд сумовВ Чусте выявлена кража газа на 5,3 млрд сумовВчера, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита