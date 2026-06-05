Знаменитый «андижанский плов из риса девзира» официально внесен в государственный реестр

«Андижанский плов из риса девзира» зарегистрирован в качестве географического указания. Об этом сообщило Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции.

Этот статус обеспечивает правовую защиту названия блюда, традиций его приготовления и уникальных характеристик.

«Андижанский плов из риса девзира» готовится преимущественно на основе риса девзира, выращиваемого в Ферганской долине. Этот рис с красноватым оттенком и плотными зернами придает плову особый вкус, аромат и рассыпчатую текстуру.

По мнению экспертов, статус географического указания способствует сохранению самобытности блюда, укреплению гарантий качества и защите традиционного способа приготовления.