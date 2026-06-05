В выходные усилится жара

·45·Узбекистан
В выходные усилится жара

К концу недели в Узбекистане воздух снова начнет прогреваться. По данным синоптиков, в выходные дни на большей части территории республики будет преобладать сухая и относительно жаркая погода.

Согласно прогнозам «Узгидромета», 5 июня в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В частности, вероятность осадков сохранится в Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в некоторых районах Ферганской долины.

В остальных регионах республики ожидается преимущественно сухая погода, дневная температура составит около 28–33 градусов. В южных областях воздух может прогреться до 36 градусов.

6 и 7 июня на большей части страны осадков не ожидается. Лишь в отдельных районах Ферганской долины и Каракалпакстана возможны кратковременные дожди.

По мнению специалистов, в выходные дни температура будет постепенно повышаться и в воскресенье в отдельных местах достигнет 34–37 градусов.

Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду. В отдельных районах ветер может усилиться, возможны пыльные бури. На севере республики скорость ветра может достигать 20–22 метров в секунду.

В горных и предгорных районах сохранятся дожди и грозы. В некоторых местах существует риск селей и паводков.

В Ташкенте сегодня во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Однако в субботу и воскресенье в столице ожидается сухая погода, температура может подняться до 36 градусов.

По данным синоптиков, в течение текущего летнего сезона в отдельные дни температура воздуха может приближаться к экстремальным показателям. В самые жаркие периоды лета в некоторых районах температура может подняться до 44 градусов, а в пустынных и южных регионах — до 47 градусов.

УзбекистанТашкентСамаркандФерганская долинаКаракалпакстан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Введен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВведен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домовВчера, 17:32Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)Вчера, 16:47В Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВ Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусахВчера, 13:34В Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВ Узбекистане озвучили новые цены на килограмм пловаВчера, 13:22В Ташкенте создадут химический кластер площадью 60 гектаровВ Ташкенте создадут химический кластер площадью 60 гектаровВчера, 12:16В Чусте выявлена кража газа на 5,3 млрд сумовВ Чусте выявлена кража газа на 5,3 млрд сумовВчера, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита