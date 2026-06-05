В выходные усилится жара

К концу недели в Узбекистане воздух снова начнет прогреваться. По данным синоптиков, в выходные дни на большей части территории республики будет преобладать сухая и относительно жаркая погода.

Согласно прогнозам «Узгидромета», 5 июня в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В частности, вероятность осадков сохранится в Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в некоторых районах Ферганской долины.

В остальных регионах республики ожидается преимущественно сухая погода, дневная температура составит около 28–33 градусов. В южных областях воздух может прогреться до 36 градусов.

6 и 7 июня на большей части страны осадков не ожидается. Лишь в отдельных районах Ферганской долины и Каракалпакстана возможны кратковременные дожди.

По мнению специалистов, в выходные дни температура будет постепенно повышаться и в воскресенье в отдельных местах достигнет 34–37 градусов.

Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду. В отдельных районах ветер может усилиться, возможны пыльные бури. На севере республики скорость ветра может достигать 20–22 метров в секунду.

В горных и предгорных районах сохранятся дожди и грозы. В некоторых местах существует риск селей и паводков.

В Ташкенте сегодня во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Однако в субботу и воскресенье в столице ожидается сухая погода, температура может подняться до 36 градусов.

По данным синоптиков, в течение текущего летнего сезона в отдельные дни температура воздуха может приближаться к экстремальным показателям. В самые жаркие периоды лета в некоторых районах температура может подняться до 44 градусов, а в пустынных и южных регионах — до 47 градусов.