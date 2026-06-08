Узбекский изюм поставлен на рынки 44 стран

Узбекистан в январе–апреле 2026 года экспортировал изюм в 44 страны. По данным Комитета по статистике, за этот период за рубеж было отправлено 21,4 тыс. тонн продукции.

Общая стоимость экспортированного изюма составила 24,5 млн долларов США. Это на 5,4 тыс. тонн, или на 33,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим покупателем узбекского изюма стал Казахстан. В эту страну было поставлено 7,3 тыс. тонн продукции.

Кроме того, в Китай экспортировано 2,2 тыс. тонн, в Россию — 2,1 тыс. тонн, а в Турцию — 2 тыс. тонн изюма. Остальная продукция была направлена в Азербайджан, ОАЭ и другие страны.