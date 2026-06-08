Раскрыто, в каком регионе Узбекистана самое молодое население

Опубликованы новые статистические данные о среднем возрасте населения Узбекистана. По информации Государственного комитета по статистике, по состоянию на 1 января 2026 года средний возраст жителей страны составил 29,5 года.

Самый высокий показатель среднего возраста зафиксирован в городе Ташкенте, где он равен 32,7 года. На следующих местах находятся Бухарская область (31,1 года) и Ташкентская область (31 год).

Также в Навоийской области этот показатель составил 30,1 года, в Ферганской области — 30 лет. В Республике Каракалпакстан средний возраст населения составил 29,8 года, а в Андижанской и Хорезмской областях зафиксирован на уровне 29,5 года.

В Наманганской области средний возраст составил 29 лет. В Сырдарьинской области этот показатель равен 28,7 года, в Самаркандской области — 28,5 года, а в Джизакской области — 28,4 года.

Регионами с самым молодым населением признаны Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области. В этих регионах средний возраст населения составил 27,7 и 27,4 года соответственно.

По мнению экспертов, средний показатель в 29,5 года в Узбекистане значительно ниже мирового среднего значения в 30,9 года. Поэтому страна упоминается в числе государств с относительно молодым населением в мире.

Согласно данным проекта «Глобал Релокате», в странах с самым молодым населением наблюдается высокий уровень рождаемости и относительно низкая продолжительность жизни. Первое место в рейтинге занимает Центральноафриканская Республика, где средний возраст населения составляет 14,3 года. На следующих местах отмечены Нигер (15,3 года) и Сомали (15,4 года).